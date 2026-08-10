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Wille na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Nikozja
61
Strovolos
18
Lakatameia
8
Latsia
18
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74 obiekty total found
Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje komfortową i energooszczędną rodzinę mieszk…
$383,285
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VIDI GROUP
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Willa w Nikozja, Cypr
Willa
Nikozja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Obiekt jest trzypiętrowym domem w Egkomi. Znajduje się 125 metrów od 3. Szkoły Podstawowej M…
$510,664
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Willa w Lakatameia, Cypr
Willa
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 232 m²
Chara Homes 33 — Modern Family Living in the Heart of Lakatamia Chara Homes 33 is an eleg…
$345,000
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Ta przestronna willa z 4 sypialniami zapewnia wyrafinowane nowoczesne życie w rodzinnej dzie…
$458,780
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VIDI GROUP
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje komfortową i energooszczędną rodzinę mieszk…
$383,285
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 201 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje komfortową i energooszczędną rodzinę mieszk…
$389,092
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Dali, Cypr
Willa
Dali, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
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Willa w Strovolos, Cypr
Willa
Strovolos, Cypr
Sypialnie 5
Piętro 2
5-Sypialnia Villa - Współczesna elegancja i ponadczasowy luksus Opis ogólny Ta luksusowa wil…
$1,80M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Psimolofou, Cypr
Willa
Psimolofou, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Doświadcz nowoczesnego, komfortowego życia w tej energooszczędnej rezydencji. Ten dom oferuj…
$336,800
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Willa w Strovolos, Cypr
Willa
Strovolos, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 217 m²
Nowoczesny rozwój z czteropokojowymi domami w Strovolos, zbudowany zgodnie z najwyższymi sta…
$435,551
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Agia Eirini Lefkosia, Cypr
Willa
Agia Eirini Lefkosia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Liczba kondygnacji 2
Piękny dom rodzinny z pięcioma sypialniami znajduje się w prestiżowej dzielnicy Kokkines zal…
$1,37M
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Willa w Nikozja, Cypr
Willa
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 413 m²
Trzy sypialnie dom z parter, werandy i spiżarnia. Na pierwszym piętrze znajduje się korytarz…
$487,957
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Α klasyczny styl, cztery sypialnie, willa wybudowana wewnątrz pełnej działki. Willa jest szc…
$696,881
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VIDI GROUP
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Willa w Nikozja, Cypr
Willa
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 355 m²
Omawiana nieruchomość to trzypokojowy dom położony w Aglanzie w Nikozji. Na pierwszym piętrz…
$644,744
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Willa w Lakatameia, Cypr
Willa
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Chara Homes 33 — Elegant 3-Bedroom Residence in Lakatamia, Nicosia Chara Homes 33 is a mo…
$345,000
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Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 227 m²
Citio 2 – Villa “Siena”, Geri, Nicosia — Contemporary 4-Bedroom Villa Citio 2 – Villa “Si…
$445,000
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Willa w Strovolos, Cypr
Willa
Strovolos, Cypr
Sypialnie 5
Piętro 2
5-Sypialnia Villa - Współczesna elegancja i ponadczasowy luksus Opis ogólny Ta luksusowa wil…
$1,80M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 191 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje komfortową i energooszczędną rodzinę mieszk…
$386,769
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 233 m²
Ta przestronna willa z 4 sypialniami zapewnia wyrafinowane nowoczesne życie w rodzinnej dzie…
$418,129
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VIDI GROUP
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Willa w Yeri, Cypr
Willa
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje komfortową i energooszczędną rodzinę mieszk…
$377,477
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VIDI GROUP
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Willa 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Willa 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Liczba kondygnacji 2
New house for sale in the area of Anthoupolis, Nicosia. The latest modern building material…
$308,618
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Willa 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Willa 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 165 m²
Semi-independent, luxurious three-bedroom mansion for sale in Polemidia - Limassol province,…
$472,670
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Willa 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Willa 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 2
Powierzchnia 134 m²
Luksusowa willa z dwiema sypialniami na sprzedaż w Mesogi - Pafos, o powierzchni 134 m2. zad…
$227,638
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Willa 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Willa 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 170 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 170 sq.m. covered interior s…
$306,816
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Willa 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Willa 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 168 m²
Three bedroom under construction villa for sale in Xylophagou area - Larnaca province. The V…
$244,959
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Willa 4 pokoi w Lakatameia, Cypr
Willa 4 pokoi
Lakatameia, Cypr
Pokoje 4
Powierzchnia 180 m²
Niezależny luksusowy dom z czterema sypialniami na sprzedaż w Protaras - prowincja Famagusta…
$489,919
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Willa 3 pokoi w Latsia, Cypr
Willa 3 pokoi
Latsia, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 180 m²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$329,945
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Willa 3 pokoi w Kato Deftera, Cypr
Willa 3 pokoi
Kato Deftera, Cypr
Pokoje 3
Powierzchnia 185 m²
Dom z trzema sypialniami na sprzedaż w okolicy Xylofagou - prowincja Larnaca. Dom składa się…
$252,381
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Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

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