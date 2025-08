Kompleks mieszkalny Blue Horizon Villa

Blue Horizon to luksusowa 4-sypialnia, 5-łazienkowa willa w prestiżowej części cypryjskich jaskiń morskich, zaledwie 200 m od morza. W otoczeniu urody naturalnej i słynnych sąsiadów, ten 237 m ² designerski dom na 582 m ² działki oferuje otwarty plan życia, panoramiczne widoki na morze, high- end wykończenia, inteligentny system domu, ogrzewanie podłogowe, VRV A / C, basen i parking dla 3 samochodów. Z A + efektywność energetyczna, system fotowoltaiczny i eleganckie wnętrza, jest idealny do trwałego życia, wakacje rekolekcje, lub inwestycji kwalifikujących się do stałego pobytu na Cyprze.