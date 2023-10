Limassol, Cyprus

od €220,000

Współczesny projekt zlokalizowany w mieście Limassol, składa się z 15 stylowych apartamentów na 3 piętrach, uosabianych niezwykłymi elementami stylistycznymi, stylowymi wnętrzami oraz funkcjonalnymi, wysokiej jakości wykończeniami. Każdy apartament oferuje pięknie wyjątkową przestrzeń życiową, która zaspokaja potrzeby i wymagania najbardziej wymagającego współczesnego mieszkańca. Wyjątkowe planowanie wnętrza ma idealnie wykorzystaną przestrzeń, szkło, światło i kunszt, dodając pięknej atmosfery każdej rezydencji. Cena mieszkania obejmuje miejsce parkingowe i pomieszczenie gospodarcze. Cechy mieszkań podłogi - płytki ceramiczne aluminiowe ramy okienne przesuwne szafy Infrastruktura Rezydencja jest dogodnie zlokalizowana w pobliżu niezbędnych udogodnień dostosowanych do życia w mieście, w tym dostęp do głównej drogi ułatwiającej podróż do miasta i poza nim. Udogodnienia obejmują szkoły, supermarkety, My Mall Limassol i wiele innych, wszystko w odległości spaceru. Kompleks znajduje się w pobliżu portu Limassol, przystani Limassol i zabytkowego centrum miasta, oferując niezrównany poziom wygody rodzinom lub profesjonalistom pracującym. To tylko kilka minut ’ odjedź od niektórych z najbardziej znanych zabytków, takich jak: ekstrawaganckie miasto Dreams Mediterranean, pierwszy zintegrowany ośrodek w Europie. Ta luksusowa oferta uber obejmuje pierwsze wielkie kasyno, 500 wykwintnych pokoi i apartamentów, wyjątkowe centrum wystawowe i park rozrywki. W pobliżu znajduje się również niezwykle popularny park wodny Fasouri. Oprócz nowego 18-dołkowego pola golfowego znajduje się na 6404 m2 pięknego naturalnego krajobrazu charakteryzującego się wyjątkową śródziemnomorską florą i rosnącymi zieleniami. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Cosmopolitan Limassol jest drugim co do wielkości miastem wyspy i leży nad zatoką Akrotiri na południowym wybrzeżu Cypru. Limassol jest znanym na całym świecie celem podróży, pełnym charakteru i eklektycznej historii, która promieniuje na zewnątrz w całym mieście. Region ugruntował swoją pozycję jako poszukiwana jurysdykcja biznesowa, przyciągając do niego globalne międzynarodowe korporacje, firmy technologiczne, przedsiębiorstwa komercyjne i banki. Dla podróżników szukających bardziej żwirowych wakacji, które są czymś więcej niż tylko plażami i słońcem, Limassol zapewnia wyraźne wrażenia historyczne, z mnóstwem kultowych zabytków archeologicznych i starożytnych osad do odkrycia. Limassol jest także domem dla uroczych hoteli, tętniących życiem kawiarni, barów i restauracji, nowoczesnych butików znanych projektantów z globalnych marek modnych oraz luksusowej przystani. Miasto ma jedne z najżywszych klubów nocnych na wyspie i mnóstwo zajęć w ciągu dnia, w tym żeglarstwo, sporty wodne, jazda na rowerze, przygody terenowe, piesze wycieczki, degustacja wina, i odkrycie 6000 lat ludzkiej historii.