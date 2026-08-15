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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

;
Larnaka
49
Aradipu
3
74 obiekty total found
Pomieszczenie biurowe 110 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 110 m²
Ta profesjonalna przestrzeń biurowa, położona na wybitnym Artemidos Road w obszarze Skala w …
$240,566
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$254,017
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$138,555
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,21M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,32M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,24M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
TekceTekce
Nieruchomości komercyjne 945 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 945 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 945 m²
Liczba kondygnacji 4
Koronną chwałą tego architektonicznego klejnotu jest lokalizacja, w obszarze Faneromeni. To …
$2,89M
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Agencja
VIDI GROUP
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Hotel 1 000 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 1 000 m²
Larnaka, Cypr
Sypialnie 20
Powierzchnia 1 000 m²
Położony w samym sercu Larnaca, jest usytuowany w pobliżu głównych atrakcji, takich jak Fini…
$3,84M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 387 m² w Pervolia, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 387 m²
Pervolia, Cypr
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 1 387 m²
Plaża front 7 wille na sprzeda ¿w Pervolia teren turystyczny dla Larnaca. Domy są uzupełnion…
$3,07M
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Nieruchomości inwestycyjne 507 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 507 m²
Larnaka, Cypr
Sypialnie 13
Liczba łazienek 13
Powierzchnia 507 m²
Dwupoziomowe apartamenty, w pełni umeblowane, tytuły dostępne. Brak opłat transferowych lub …
$2,07M
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Nieruchomości inwestycyjne 1 335 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 1 335 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 1 335 m²
Unikalne możliwości inwestycyjne w najbardziej spektakularnej lokalizacji Larnaca na plaży F…
$5,31M
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Pomieszczenie biurowe 830 m² w Choirokoitia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 830 m²
Choirokoitia, Cypr
Pokoje 16
Sypialnie 16
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 830 m²
Ten agroturystyczny aparthotel położony jest w miejscowości Tohni, znany z tradycyjnej archi…
$1,74M
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Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,26M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości inwestycyjne 375 m² w Skarinou, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 375 m²
Skarinou, Cypr
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 375 m²
Oddzielony dwupiętrowy dom i warsztat w Skarinou Dom ma wewnętrzną powierzchnię 208 m2 i pok…
$322,663
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Nieruchomości komercyjne 1 437 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 1 437 m²
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 1 437 m²
Budynek komercyjny w Agios Nikolaos, gmina Larnaca. Budynek składa się z otwartego salonu na…
$1,68M
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Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Liczba kondygnacji 6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,36M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości inwestycyjne 790 m² w Dystrykt Larnaka, Cypr
Nieruchomości inwestycyjne 790 m²
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 15
Powierzchnia 790 m²
Znakomicie położony w nadmorskiej miejscowości Livadia, w pobliżu morza, z łatwym i szybkim …
$1,86M
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Lokale gastronomiczne w Psematismenos, Cypr
Lokale gastronomiczne
Psematismenos, Cypr
Na rynku znajduje się działka przeznaczona do rozwoju mieszkaniowego, znajduje się w obszarz…
$138,412
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Pomieszczenie biurowe 169 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 169 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 169 m²
Nowy kompleks w centrum Larnaca. Kompleks jest dogodnie położony w odległości spaceru od his…
$564,364
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Pomieszczenie biurowe 210 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 210 m²
Premium biurowce zlokalizowane w samym sercu dzielnicy biznesowej Larnaca, z zapierającym de…
$758,710
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Położony w tętniącym życiem sercu Larnaca, Sklep nr 1 oferuje wyjątkową okazję dla firm posz…
$406,514
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Agencja
VIDI GROUP
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Pomieszczenie biurowe 120 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 120 m²
To biuro znajduje się w doskonałej lokalizacji w Larnaca. Znajduje się na skrzyżowaniu międz…
$567,972
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Sklep 295 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 295 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 295 m²
Na parterze w Larnace. Sklep składa się z otwartego planu powierzchni detalicznej na parterz…
$764,351
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Nieruchomości komercyjne 539 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 539 m²
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 539 m²
Budynek komercyjny na sprzedaż w Skala, Larnaca. Został w pełni odnowiony około 2006 roku. N…
$855,837
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Nieruchomości komercyjne w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne
Larnaka, Cypr
Piętro 4
Nowoczesne energetycznie efektywne życie Premium 3- Apartamenty sypialne w budynku klasy A e…
$2,89M
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep 300 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 300 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Sklep w centrum miasta, Larnaca. Ma 300 m ² powierzchni pokrytych i znajduje się na parterze…
$472,186
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Hotel 1 633 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 1 633 m²
Larnaka, Cypr
Sypialnie 40
Powierzchnia 1 633 m²
Ten nowoczesny 4-piętrowy hotel znajduje się w zabytkowym centrum Larnaca na uroczej ulicy b…
$15,35M
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Magazyn 2 978 m² w Xylotymbou, Cypr
Magazyn 2 978 m²
Xylotymbou, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 2 978 m²
Farma w Xylotymvou. Gospodarstwo składa się z: Pakowanie i biurowiec o powierzchni pokrytej…
$1,06M
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Nieruchomości komercyjne 713 m² w Dystrykt Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 713 m²
Dystrykt Larnaka, Cypr
Powierzchnia 713 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesne życie z prywatnym Rooftop Oasis w pierwszej lokalizacji Stylowy Top- Floor Apart…
$3,69M
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Agencja
VIDI GROUP
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Nieruchomości komercyjne 775 m² w Larnaka, Cypr
Nieruchomości komercyjne 775 m²
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 775 m²
Mieszany-używać dwupiętrowy budynek w Larnaca centrum miasta. Składa się z miejsca na parter…
$648,339
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
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