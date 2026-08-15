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Hotele na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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6 obiektów total found
Hotel 1 000 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 1 000 m²
Larnaka, Cypr
Sypialnie 20
Powierzchnia 1 000 m²
Położony w samym sercu Larnaca, jest usytuowany w pobliżu głównych atrakcji, takich jak Fini…
$3,84M
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Hotel 1 633 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 1 633 m²
Larnaka, Cypr
Sypialnie 40
Powierzchnia 1 633 m²
Ten nowoczesny 4-piętrowy hotel znajduje się w zabytkowym centrum Larnaca na uroczej ulicy b…
$15,35M
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Hotel 10 133 m² w Oroklini, Cypr
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Cypr
Sypialnie 70
Powierzchnia 10 133 m²
Powierzchnia całkowita działki: 13.257m ² Powierzchnia całkowita: 10.133m ² (w tym piwnica…
$15,35M
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Hotel 830 m² w Tochni, Cypr
Hotel 830 m²
Tochni, Cypr
Sypialnie 16
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 830 m²
Ten aparthotel agroturystyczny położony jest w łagodnym krajobrazie wzgórza Tochni i stanowi…
$1,74M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Hotel 895 m² w Dromolaxia, Cypr
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Cypr
Sypialnie 20
Powierzchnia 895 m²
Ten apartament znajduje się 400 metrów od Promenady Larnaca Beach i oferuje samoobsługowe je…
$2,95M
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Hotel 3 500 m² w Larnaka, Cypr
Hotel 3 500 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 3 500 m²
Przyjazny i dobrze ugruntowany kompleks apartamentowy z komercyjnymi sklepami, usytuowany w …
$11,80M
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

nieruchomości komercyjne
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
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