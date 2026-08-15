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Sklepy na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
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14 obiektów total found
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$254,017
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$138,555
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Położony w tętniącym życiem sercu Larnaca, Sklep nr 1 oferuje wyjątkową okazję dla firm posz…
$406,514
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep 295 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 295 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 295 m²
Na parterze w Larnace. Sklep składa się z otwartego planu powierzchni detalicznej na parterz…
$764,351
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Sklep 300 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 300 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 300 m²
Sklep w centrum miasta, Larnaca. Ma 300 m ² powierzchni pokrytych i znajduje się na parterze…
$472,186
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Sklep 559 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 559 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 559 m²
Sklep na parterze budynku mieszanego użytku w Larnaca. Posiada 423 m2 parteru i 136 m2 mezza…
$1,30M
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TekceTekce
Sklep 142 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 142 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 142 m²
Nowy budynek handlowy położony w samym sercu Larnaki. Projekt obejmuje zarówno biura, jak i …
$562,656
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Ten sklep w Finikoudes, Larnaca, jest doskonale położony w centrum tętniącej życiem dzielnic…
$127,009
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 1
Kompleks Nicolaides znajduje się w centrum Larnaki, w samym sercu tętniącej życiem dzielnicy…
$136,246
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
Sklep handlowy - Prime Retail Investment in Central Larnaca Ten sklep handlowy jest częścią …
$546,447
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep 604 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 604 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 604 m²
Były oddział banku na głównej alei w Larnaca. Składa się z parteru o powierzchni 281m2 z duż…
$761,400
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Sklep w Larnaka, Cypr
Sklep
Larnaka, Cypr
Liczba łazienek 2
• Parter i Mezanina • Bardzo centralne położenie • Łatwy dostęp • Niedaleko szkoły, hotele, …
$209,064
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Agencja
VIDI GROUP
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Sklep 78 m² w Larnaka, Cypr
Sklep 78 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 78 m²
Kupuj na sprzedaż w Deryneia - Prowincja Famagusta. Sklep składa się z wnętrza o powierzchni…
$125,124
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Sklep 100 m² w Oroklini, Cypr
Sklep 100 m²
Oroklini, Cypr
Powierzchnia 100 m²
Jest na sprzedaż w budowie w Kato Polemidia - prowincji Limassol, o powierzchni 100 m2.m. po…
$340,336
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

nieruchomości komercyjne
hotele
pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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