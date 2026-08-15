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Lokale Biurowe w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
20
Pomieszczenie biurowe Usuwać
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21 obiekt total found
Pomieszczenie biurowe 110 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 110 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 110 m²
Ta profesjonalna przestrzeń biurowa, położona na wybitnym Artemidos Road w obszarze Skala w …
$240,566
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,21M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,32M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,24M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe 830 m² w Choirokoitia, Cypr
Pomieszczenie biurowe 830 m²
Choirokoitia, Cypr
Pokoje 16
Sypialnie 16
Liczba łazienek 14
Powierzchnia 830 m²
Ten agroturystyczny aparthotel położony jest w miejscowości Tohni, znany z tradycyjnej archi…
$1,74M
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Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,26M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
TekceTekce
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Liczba kondygnacji 6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$1,36M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe 169 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 169 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 169 m²
Nowy kompleks w centrum Larnaca. Kompleks jest dogodnie położony w odległości spaceru od his…
$564,364
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Pomieszczenie biurowe 210 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 210 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 210 m²
Premium biurowce zlokalizowane w samym sercu dzielnicy biznesowej Larnaca, z zapierającym de…
$758,710
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Pomieszczenie biurowe 120 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 120 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 120 m²
To biuro znajduje się w doskonałej lokalizacji w Larnaca. Znajduje się na skrzyżowaniu międz…
$567,972
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Pomieszczenie biurowe 123 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 123 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 123 m²
To biuro znajduje się w doskonałej lokalizacji w Larnaca. Znajduje się na skrzyżowaniu międz…
$708,752
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Pomieszczenie biurowe 178 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 178 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 178 m²
Premium biurowce zlokalizowane w samym sercu dzielnicy biznesowej Larnaca, z zapierającym de…
$735,365
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Pomieszczenie biurowe 88 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 88 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 88 m²
Nowy kompleks w centrum Larnaca. Kompleks jest dogodnie położony w odległości spaceru od his…
$299,650
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Pomieszczenie biurowe 135 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 135 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 135 m²
Premium biurowce zlokalizowane w samym sercu dzielnicy biznesowej Larnaca, z zapierającym de…
$449,390
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Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesne biura w Limassol Ten nowoczesny projekt biurowy znajduje się w Limassol, oferując…
$293,852
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$567,382
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesne biura w Limassol Ten nowoczesny projekt biurowy znajduje się w Limassol, oferując…
$565,635
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Pomieszczenie biurowe w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe
Larnaka, Cypr
Piętro 2/6
Prestiżowa przestrzeń biurowa w lokalizacji Landmark Larnaca Ta nowoczesna przestrzeń biurow…
$708,015
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Pomieszczenie biurowe 233 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 233 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 233 m²
To biuro znajduje się w doskonałej lokalizacji w Larnaca. Znajduje się na skrzyżowaniu międz…
$1,26M
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Pomieszczenie biurowe 235 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 235 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 235 m²
To biuro znajduje się w doskonałej lokalizacji w Larnaca. Znajduje się na skrzyżowaniu międz…
$1,17M
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Pomieszczenie biurowe 73 m² w Larnaka, Cypr
Pomieszczenie biurowe 73 m²
Larnaka, Cypr
Powierzchnia 73 m²
Biuro na sprzedaż w centrum Larnaca. Widok na morze Powierzchnia kryta 73 m2 2. piętro Miej…
$354,139
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

nieruchomości komercyjne
hotele
nieruchomości inwestycyjne
magazyny
sklepy
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