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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Koinoteta Kissonergas, Cypr

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mieszkania
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273 obiekty total found
Dom 7 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 7 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 9
Powierzchnia 730 m²
Specjalnie zaprojektowana willa, zbudowana zgodnie z najwyższymi standardami, gwarantująca m…
$6,14M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest oszałamiająca willa na projekt, położony w cichej okolicy Kissonerga. Ten n…
$1,41M
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Dom 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Nowoczesny 4-Sypialnia Villa z widokiem na morze w Kissonerga Ta nowoczesna willa (wybudowa…
$2,29M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Exclusive Coastal Residences in Kissonerga, Pafos Doświadczenie współczesne Morze Śródziemn…
$513,426
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Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w Kissonerga. Dogodnie położony zaledwie 700m od plaży, 5 m…
$563,691
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż Oczekiwane zakończenie: 2028 Doświadcz doskonałej równowagi luksusu, komfortu …
$390,216
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 412 m²
For sale: Spacious five-bedroom villa in Olivia III, Paphos. This elegant home offers genero…
$797,975
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Dom 5 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 5 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Pięć sypialni umeblowane drugiej linii do willi morskiej, z widokiem na morze, w unikalnym n…
$2,12M
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Mieszkanie 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Witamy w Eniko Mare, spokojnym przybrzeżnym sanktuarium stworzonym dla tych, którzy cenią so…
$295,438
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 204 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$806,625
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 135 m²
Maris Verde Villas - Elegant Luxury Villas na wybrzeżu CypruMaris Verde Villas oferuje nowy …
$827,626
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 245 m²
For sale: Luxurious five-bedroom residence with panoramic sea views in Sunset Breeze, Paphos…
$1,58M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 447 m²
Luksusowa 5-pokojowa willa nad morzem w Pafos z prywatnym ogrodem i basenem. Ta willa znajdu…
$3,92M
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Mieszkanie w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie
Kissonerga, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Usytuowany wzdłuż spokojnej linii brzegowej Kissonerga w szerszym regionie Paphos, ten butik…
$276,513
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Doświadcz nowoczesnego życia przybrzeżnego w kol…
$541,139
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Dom 7 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 7 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 377 m²
7-Sypialnia Villa - Pinnacle luksusowego życia w Pafos Ta 7-pokojowa willa stoi jako arcydzi…
$2,02M
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
W malowniczej dzielnicy Pafos Kissonerg oferowane są unikalne apartamenty dwupoziomowe. Ten …
$747,569
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Penthouse w Kissonerga, Cypr
Penthouse
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 2/2
Na sprzedaż: nowoczesny penthouse w budowie w sercu Kissónergi. Ten stylowy obiekt oferuje 8…
$558,727
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Dom 7 pokojów w Kissonerga, Cypr
Dom 7 pokojów
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 470 m²
7-Sypialnia Villa - Pinnacle luksusowego życia w Pafos Ta 7-pokojowa willa stoi jako arcydzi…
$2,25M
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$737,486
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Dom 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Dom 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 279 m²
Nowoczesny projekt mieszkalny zlokalizowany w Kissonerga obszarze Pafos. Położony w pożądany…
$1,38M
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: willa oddzielona na pierwszej linii morza w Kissonerg, południowo-po przybrzeżn…
$2,10M
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 447 m²
Zaledwie kilka kroków od czystych wód Morza Śródziemnego, prestiżowy projekt 15 luksusowych …
$5,21M
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Kawalerka 1 pokój w Kissonerga, Cypr
Kawalerka 1 pokój
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1
Jaquozzi Suite Apartament Położony wzdłuż malowniczej linii brzegowej Kissonerga, Pafos. Re…
$341,238
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$737,486
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Maris Verde Villas - Luksusowe Wybrzeże życia na CyprzeMaris Verde Villas oferuje luksusowy …
$899,645
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 208 m²
For sale: 3-bedroom villa in Lyra Villas, Paphos. A modern project by a reliable develope…
$555,791
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Willa w Kissonerga, Cypr
Willa
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Na sprzedaż: Gotowy do ruchu w końcu 2028 Odkryj ekskluzywną kolekcję nowoczesnych domów j…
$541,139
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Mieszkanie 4 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 211 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy projekt w Kissonerga, idealnie położony w odległości spaceru od…
$864,241
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Mieszkanie 2 pokoi w Kissonerga, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kissonerga, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/3
Na sprzedaż w ramach projektu jest nowoczesny dwupokojowy apartament z dwoma łazienkami, poł…
$510,664
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Parametry nieruchomości w Koinoteta Kissonergas, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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