Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Rrogozhine
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Bashkia Rrogozhine, Albania

2 obiekty total found
Willa 7 pokojów w Lekaj, Albania
Willa 7 pokojów
Lekaj, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom prywatny na sprzedaż w Shkozet, Durres. Dom znajduje się w jednej z najspokojniejszych …
$158,297
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Century 21 Eon
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Kryevidh, Albania
Dom 3 pokoi
Kryevidh, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 517 m²
Liczba kondygnacji 2
Exclusive Villa for sale in "Orange Privè Rezidence" in the heart of Spille, 600 m from the …
Cena na żądanie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bashkia Rrogozhine, Albania

z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się