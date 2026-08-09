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Domy na sprzedaż w Northern Albania, Albania

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Bashkia Durres
254
Bashkia Shijak
13
Xhafzotaj
6
162 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!W jednym z najbardziej ekskluzywnych nadmo…
$599,631
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
Niech mnie diabli!Kompleks Turquoise Marina znajduje się w Zatoce Lalezi, która jest jednym …
$339,022
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Investment Realty Group
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 383 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 2- Historia VILLA + ATTIC DLA SPRZEDAŻY 124; HEKURUDHA BEACH, DURRUS 🌊📍 Rozmieszczenie: He…
$323,710
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REMIX REAL ESTATE
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Dom 5 pokojów w Ishem, Albania
Dom 5 pokojów
Ishem, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 210 m²
Piętro 3/3
Zaangażować się w niekończące się piękno i objąć życie nad morzem w La Demora.Żyj życiem - s…
$426,911
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AFS Real Estate Management
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Willa 3 pokoi w Ishem, Albania
Willa 3 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Piętro 1/5
Villa for sale at Turquoise Marina Physical area 108m2 Veranda area 11m2 Yard area 90.34m2 T…
$319,135
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Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under const…
$850,237
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Investment Realty Group
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Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Piętro 1
Willa znajduje się w Spitalle w Durres. Obiekt ma powierzchnię 500 m2 i powierzchnię budynku…
$288,037
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 8 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 8 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Willa z widokiem na morze w Golem DurresWilla na sprzedaż, 3 piętra, 2 garaże (2 pokoje nad …
$285,432
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Willa 5 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 171 m²
Liczba kondygnacji 2
VILLA FOR SALE IN "PORTO LALZI"! "Porto Lalzi" is a residential tourist complex under cons…
$768,708
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Investment Realty Group
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Willa 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Willa 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 518 m²
Liczba kondygnacji 3
For Sale: 3-storey Villa in Lagjja 17 area (Lagjja 17), Durrës — separate entrances on each …
$313,653
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Century 21 Eon
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Willa 12 pokojów w Obwód Durrës, Albania
Willa 12 pokojów
Obwód Durrës, Albania
Pokoje 12
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 910 m²
Liczba kondygnacji 3
Wyłącznie! Luksusowa willa na sprzedaż w Ilirii Modern Beach z Spa, Rooftop i Pool - Premium…
$4,59M
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Century 21 Oksford
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Willa 2 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 2 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 PRYWATNY DOM DLA SPRZEDAŻY NASZEJ SZKODY📍 Położony za Prefekturą, przy ulicy Gjergj Komino…
$138,231
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REMIX REAL ESTATE
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Dom 5 pokojów w Ishem, Albania
Dom 5 pokojów
Ishem, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 711 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy indywidualną willę z basenem w rezydencji "San Pietro"!Unikalna nieruchomość w j…
$1,32M
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Century 21 Oksford
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Dom 4 pokoi w Ishem, Albania
Dom 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa znajduje się na drugiej linii kompleksu turystycznego Lura 3. Ma powierzchnię gruntu 2…
$771,940
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AFS Real Estate Management
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Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 420 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy dom w obszarze Stadionu Hamilton Durres jest na sprzedaż. Powierzchnia całkowita…
$428,238
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 263 m²
Piętro 2/2
"DIAMOND HILL RESIDENCE" is located on the hill of Durrës Currilove, it offers stunning view…
$640,590
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Investment Realty Group
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Dom 6 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 410 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z 3 piętrami w Sukth, przy drodze wtórnej Durrës- Tiranë i tylko 30 metrów od autostra…
$336,520
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AFS Real Estate Management
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Dom 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Dom znajduje się w centrum Durres w pobliżu Trybunału i tylko 10 metrów od głównej drogi. Do…
$414,774
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom 10 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 10 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w regionie Arapaj. Składa się z 3 pięter; obecnie drugie piętro jest w pe…
$460,766
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Liczba kondygnacji 2
Indywidualne wille w Turquoise Marina na sprzedaż!Nowoczesna willa typu T3 na sprzedaż, częś…
$484,317
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Investment Realty Group
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Willa w Ishem, Albania
Willa
Ishem, Albania
$1,07M
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International real estate agency Habita
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Willa 4 pokoi w Ishem, Albania
Willa 4 pokoi
Ishem, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 679 m²
Liczba kondygnacji 2
Sprzedajemy indywidualną willę z podwórzem, w kompleksie "Turquoise Marina"!Turquoise Marina…
$1,47M
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Century 21 Oksford
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 291 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 291.4m2, of wh…
$935,261
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Investment Realty Group
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Dom 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Dom 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1/1
Obiekt znajduje się w Koder Arapaj, Durres, bardzo blisko głównej drogi w pobliżu Brunów i m…
$213,175
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AFS Real Estate Management
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Willa 3 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 3 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Liczba kondygnacji 2
OPPORTUNITY - Villas for sale at Turquoise Marina - Lalëzit Bay! The Turquoise Marina compl…
$297,001
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Investment Realty Group
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Dom 8 pokojów w Bashkia Durres, Albania
Dom 8 pokojów
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest przydrożna dzia ³ ka o powierzchni 1495 m ², jest to bardzo dobra okazja in…
$271,146
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Dom w Bashkia Durres, Albania
Dom
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 223 m²
Liczba kondygnacji 3
Obiekt znajduje się na skraju głównej ulicy Christo Sotiri, naprzeciwko stadionu w Durres. O…
$417,615
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AFS Real Estate Management
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Dom 3 pokoi w Maminas, Albania
Dom 3 pokoi
Maminas, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 1
For Sale: Single-Storey House in Maminas, Durrës 💶 Price: €185,000 📐 Land area: 500 m² …
$215,442
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Century 21 Eon
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Willa w Bashkia Durres, Albania
Willa
Bashkia Durres, Albania
Powierzchnia 792 m²
Liczba kondygnacji 6
Budynek znajduje się w Durres Hospital, o powierzchni 138 m2 i powierzchni 877 m2, składając…
$378,064
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 4 pokoi w Bashkia Durres, Albania
Willa 4 pokoi
Bashkia Durres, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 512 m²
Liczba kondygnacji 1
Villa for sale in Turquoise Marina Residence. The villa has a surface area of 511.71m2, of w…
$1,61M
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Agencja
Investment Realty Group
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Typy nieruchomości w Northern Albania.

wille
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Northern Albania, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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