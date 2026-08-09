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Domy na sprzedaż w Qender Vlore, Albania

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wille
3
17 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
TOP TOP
Szeregowiec 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 388 m²
Liczba kondygnacji 1
Prywatny dom na sprzedaż we Wlorze, Riwiera Albańska - blisko plaży, nieruchomość inwestycyj…
$322,878
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Albania Property Group
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Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
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Albania Property Group
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Dom 3 pokoi w Panaje, Albania
Dom 3 pokoi
Panaje, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 Prywatny dom na sprzedaż w Panaja, VLora.💰 Cena: 45,000 EURO / RAZEM📐 Szczegóły dotyczące …
$51,775
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DES Real Estate
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Dom 4 pokoi w Sherishte, Albania
Dom 4 pokoi
Sherishte, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom z 2 piętrami i prywatnym ogrodem na sprzedaż we Wlorze w Albanii. Jesteś zmęczony zgiełk…
$294,825
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
✅ Cena: 180.000 euro✅ Lokalizacja: Za Zamkiem Kanine, Vlore✅ Powierzchnia budowlana: 210m2✅ …
$211,398
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NEXT REAL ESTATE
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Dom w Panaje, Albania
Dom
Panaje, Albania
Powierzchnia 90 m²
🏡 Prywatny dom na sprzedaż w Panaja, VLora.💰 Cena: 40.000 EURO / RAZEM📐 Szczegóły dotyczące …
$45,669
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DES Real Estate
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Dom 3 pokoi w Babice e Madhe, Albania
Dom 3 pokoi
Babice e Madhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 115 m²
🏞🏡 1- PRYWATNY DOM SPRZEDAŻY💰 CENA: 95000 EURO (RAZEM)📐 CHARAKTERYSTYKA• Powierzchnia budowy…
$110,342
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Agencja
DES Real Estate
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Dom w Babice e Madhe, Albania
Dom
Babice e Madhe, Albania
Powierzchnia 60 m²
Prywatny wiejski dom na sprzedaż tylko 7 km od Vlorë, otoczony zielenią, świeżym powietrzem …
$128,647
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Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
$325,211
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International real estate agency Habita
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 80 m²
Prywatny dom z ziemią na sprzedaż znajduje się w pobliżu szpitala w Vlora, w pobliżu głównej…
$55,432
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Dom 1 pokój w Babice e Madhe, Albania
Dom 1 pokój
Babice e Madhe, Albania
Pokoje 1
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 2
🏡 2-STOREY DOM DO SPRZEDAŻY W BABICE E MADHE, VLORA.💶 Cena: 110,000 EURO 💶📐 DANE DOTYCZĄCE W…
$125,821
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DES Real Estate
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Dom w Kanine, Albania
Dom
Kanine, Albania
Powierzchnia 66 m²
✅ Cena: 160.000 euro✅ Lokalizacja: Kanine, Vlore✅ Powierzchnia budynku: 66m2✅ Powierzchnia: …
$228,297
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 49 m²
🆕🏘 DLA SPRZEDAŻY PRYWATNY DOM + LAND W GODZINA, VLORA💸 Cena: 108,000 EUR / RAZEM📍 Rozmieszcz…
$124,957
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Agencja
DES Real Estate
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Dom 6 pokojów w Babice e Vogel, Albania
Dom 6 pokojów
Babice e Vogel, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 273 m²
Liczba kondygnacji 2
-- RlVACY 2 TREE WHALE IN BABICA, ALIKOK, VLORA.Cena: 180 000 ogółem (do uzgodnienia)OPIS ZO…
$211,201
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Agencja
DES Real Estate
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Dom 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Dom 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
2 prywatne domy na sprzedaż we Wlorze, Riwiera Albańska - blisko plaży Adriatyku. Jesteś mło…
$412,493
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Dom 3 pokoi w Kanine, Albania
Dom 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
🔑🏘 Dla SPRZEDAŻY PRYWATNY DOM + LAND W CENTRUM KANINYM, VLORA.💸 Cena: 165,000 euro / ogółem📍…
$187,587
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Agencja
DES Real Estate
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Dom 3 pokoi w Kanine, Albania
Dom 3 pokoi
Kanine, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Liczba kondygnacji 1
🔑🏘 Dla SPRZEDAŻY PRYWATNY DOM + LAND W CENTRUM KANINYM, VLORA.💰 Cena: 195,000 euro / Razem📍 …
$221,693
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Agencja
DES Real Estate
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Parametry nieruchomości w Qender Vlore, Albania

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