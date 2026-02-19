Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Xhafzotaj
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Xhafzotaj, Albania

1 obiekt total found
Dom 6 pokojów w Koxhas, Albania
Dom 6 pokojów
Koxhas, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa znajduje się w Koxhas, wzdłuż głównej drogi Shijak- Sukth, zaledwie 500 metrów od Shij…
$236,290
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
AFS Real Estate Management
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano, Українська
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Xhafzotaj, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się