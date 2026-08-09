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Domy na sprzedaż w Southern Albania, Albania

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Saranda
5
Orikum
22
Wlora
108
Himare
44
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145 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Panaje, Albania
Dom 3 pokoi
Panaje, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡 Prywatny dom na sprzedaż w Panaja, VLora.💰 Cena: 45,000 EURO / RAZEM📐 Szczegóły dotyczące …
$51,775
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DES Real Estate
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$249,670
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International real estate agency Habita
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Willa 7 pokojów w Kanine, Albania
Willa 7 pokojów
Kanine, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa z prywatnym ogrodem na sprzedaż w Kanine Vlora, Albańska Riwiera. Wznosząca się na wzg…
$345,941
VAT
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Albania Property Group
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LDV InvestLDV Invest
Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$184,920
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International real estate agency Habita
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
$228,936
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Agencja
International real estate agency Habita
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
W samym sercu Vlora, Albania, ten piękny apartament 2 + 1 jest na sprzedaż w poszukiwanej dz…
$237,767
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec w Bashkia Vlore, Albania
Szeregowiec
Bashkia Vlore, Albania
Apartament do wynajęcia 1 + 1 na nabrzeżu Vlore. Wejście wyposażone jest we wszystkie niezbę…
$523
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International real estate agency Habita
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 992 m²
Willa 4 piętra na sprzedaż podzielona na 8 apartamentów typu 2 + 1. Położony w Vlora, zaledw…
$1,75M
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 444 m²
Możliwości inwestycyjne Villa in Vlorë, Lungo Mare - druga linia. Niewykończona 3-piętrowa w…
$658,304
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 111 m²
Odkryj ten uroczy prywatny dom w Vlora, doskonale położony w pobliżu morza i centrum miasta.…
$224,086
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Dom w Vunoi, Albania
Dom
Vunoi, Albania
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Antique house in Vuno for sale! The village of Vuno is built in the shape of an amphitheate…
$347,219
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Investment Realty Group
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Willa 5 pokojów w Cuke, Albania
Willa 5 pokojów
Cuke, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa na sprzedaż w małej miejscowości turystycznej w Saranda, AlbaniaVilla jest w pierwszej…
$1,02M
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Bliźniak 2 pokoi w Radhime, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Radhime, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Rzadka okazja do zainwestowania w luksusowe nadmorskie nieruchomości w Radhimë, Vlorë, gdzie…
$215,284
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NEXT REAL ESTATE
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Szeregowiec w Bashkia Vlore, Albania
Szeregowiec
Bashkia Vlore, Albania
Apartament znajduje się w kościele prawosławnym. Przestrzenie są duże, wszystkie pokoje wypo…
$697
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International real estate agency Habita
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Bliźniak 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Przedstawiamy najnowszą rezydencję w mieście Vlorë, "Altera Residence", nowoczesny i ambitny…
$461,330
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NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 167 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 2 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlora, jeden z najbardzi…
$882,698
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Future Home Invest
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Szeregowiec w Libonik, Albania
Szeregowiec
Libonik, Albania
Nowy dom, niekompletny z bezpośrednim dostępem na głównej drodze
$127,762
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International real estate agency Habita
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 1 050 m²
Villa for sale near Regina City with sea view. Villa is 7 min away the main street but in th…
$772,028
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Willa w Kanine, Albania
Willa
Kanine, Albania
Powierzchnia 210 m²
Liczba kondygnacji 2
✅ Cena: 180.000 euro✅ Lokalizacja: Za Zamkiem Kanine, Vlore✅ Powierzchnia budowlana: 210m2✅ …
$211,398
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom 3 pokoi w Drimadhe, Albania
Dom 3 pokoi
Drimadhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
W jednym z najbardziej wysublimowanych miejsc Riwiery Albańskiej, luksusowa willa jest ofero…
$1,98M
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Agencja
AFS Real Estate Management
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Willa 5 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Willa 5 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 407 m²
Willa znajduje się w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów wybrzeża albańskiego. Położon…
$1,10M
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Willa w Bashkia Vlore, Albania
Willa
Bashkia Vlore, Albania
Skontaktuj się z przedstawicielem Habita, aby uzyskać więcej informacji na temat tego obiektu.
$301,982
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Agencja
International real estate agency Habita
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Szeregowiec 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Szeregowiec 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom na sprzedaż w Lungomare Vlora, Riwiera Albańska. Lungomare to Twoja ulubiona dz…
$320,058
VAT
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Agencja
Albania Property Group
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Dom 3 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Dom 3 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 103 m²
W jednym z najcichszych obszarów o wysokim potencjale rozwojowym w mieście Vlora, prywatny d…
$232,340
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom w Shushice, Albania
Dom
Shushice, Albania
Powierzchnia 120 m²
Looking for a quiet retreat near the coast? This charming private house is located just 10 k…
$165,116
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Dom w Bashkia Vlore, Albania
Dom
Bashkia Vlore, Albania
Powierzchnia 305 m²
Willa znajduje się wysoko w górach, cel końcowy na drodzeŁadny widok bardzo cichy i spokojny…
$246,589
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Dom w Orikum, Albania
Dom
Orikum, Albania
Powierzchnia 383 m²
Trzypiętrowa willa na sprzedaż w Orikum, w cichej okolicy zaledwie 5 minut od morza. Dobra o…
$471,761
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Bliźniak 3 pokoi w Gjilek, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 186 m²
Piętro 3
Mamy Duplex 3 + 1 + 2 na sprzedaż w elitarnej rezydencji Sun Palace Vlore, jeden z najbardzi…
$965,455
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Agencja
Future Home Invest
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Dom 4 pokoi w Bashkia Vlore, Albania
Dom 4 pokoi
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 144 m²
🆕🏡 DLA SPRZEDAŻY PRYWATNY DOM + LAND W CENTRUM PUS MEZYN, VLORA🏷 Cena: 92,000 EUR / ogółem📍 …
$107,023
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DES Real Estate
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Dom 6 pokojów w Bashkia Vlore, Albania
Dom 6 pokojów
Bashkia Vlore, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom 4 + 2 jest na sprzedaż w Lagja E Vjetër Muradie obszarze miasta Vlore. Dom składa się z …
$234,034
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Typy nieruchomości w Southern Albania.

wille
szeregowcy
bliźniaki

Parametry nieruchomości w Southern Albania, Albania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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