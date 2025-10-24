Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy na sprzedaż w Bashkia Himare, Albania

Himare
29
31 obiekt total found
Willa 4 pokoi w Palase, Albania
Willa 4 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 282 m²
Liczba kondygnacji 4
Dhërmi, one of the most sought-after and luxurious destinations on the Albanian coast Near t…
$1,46M
Willa 4 pokoi w Himare, Albania
Willa 4 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 188 m²
"Green Coast Resort & Residences" has a strong approach with nature, respecting the ecosyste…
$1,28M
Willa 7 pokojów w Palase, Albania
Willa 7 pokojów
Palase, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 317 m²
WILLA NA SPRZEDAŻ W ZIELONYM WYBRZEŻU, PAŁAC Willa na Zielonym Wybrzeżu w Palas oferuje mnó…
$1,02M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Tut TravelTut Travel
Willa 5 pokojów w Dhermi, Albania
Willa 5 pokojów
Dhermi, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 393 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille na sprzedaż w Borgo Bello Residence, Drimadhes: Twój nadmorski rajOferujemy na sprzeda…
$920,218
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Dom 3 pokoi w Vunoi, Albania
Dom 3 pokoi
Vunoi, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Piętro 2/2
Vunoi is a village positioned south of the city of Vlora, on the coast of the Ionian Sea, wi…
$698,825
Willa 5 pokojów w Qeparo i Siperm, Albania
Willa 5 pokojów
Qeparo i Siperm, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 3
In Qeparo, in a highly sought-after area for the tranquility and beauty it offers, a villa i…
$640,590
Willa 4 pokoi w Lukove, Albania
Willa 4 pokoi
Lukove, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
Willa 3 pokoi w Drimadhe, Albania
Willa 3 pokoi
Drimadhe, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1/2
Villa for sale in the Drimadhes area (Dhermi), in one of the most sought-after residences fo…
$766,308
Willa 2 pokoi w Jale, Albania
Willa 2 pokoi
Jale, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 229 m²
Piętro 3/3
Shirtet 3-storey villa on the first line of the Folie Village Residence! It is organized in …
$943,414
Willa 4 pokoi w Drimadhe, Albania
Willa 4 pokoi
Drimadhe, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 220 m²
Piętro 1/2
In one of the most exclusive destinations in southern Albania, at San Nicolas Resort & Resid…
$1,43M
Willa 3 pokoi w Gjilek, Albania
Willa 3 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Green Coast 1, Palasa, oferuje wspaniałą mieszankę luksusu i przyrody, z niesamowity…
$1,47M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Bliźniak 2 pokoi w Palase, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Piętro 4/7
Duplex for sale in Square Village with a total area of 79.51 m2 Located on Drymades beach…
$373,173
Willa 4 pokoi w Palase, Albania
Willa 4 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwubajkowa willa z basenem w Dhermi: Twój dom marzeń nad morzemOferujemy na sprzedaż luksuso…
$811,957
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 4 pokoi w Gjilek, Albania
Willa 4 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
🌊🚤 2-STOREY VILLA DLA SPRZEDAŻY W ZIELONYM PRZYSZŁOŚCI, PALASA - MAGNIFICENT MORZA WIERZĘTA.…
$1,16M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 4 pokoi w Palase, Albania
Willa 4 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Liczba kondygnacji 2
Położony na białym brzegu Palasa, Green Coast jest zaprojektowany do naturalnego połączenia …
$1,16M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 3 pokoi w Himare, Albania
Willa 3 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 147 m²
Willa w Green Coast, Palasa, oferuje wspaniałą mieszankę luksusu i przyrody, z niesamowitym …
$1,02M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 4 pokoi w Himare, Albania
Willa 4 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 206 m²
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa w Green Coast, Palasa: ekskluzywne inwestycje w sercu albańskiej RiwieryOdkr…
$2,71M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 2 pokoi w Palase, Albania
Willa 2 pokoi
Palase, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/2
We are selling a 2-story villa with a swimming pool in Dhermi. The construction area is 139.…
$1,05M
Willa w Dhermi, Albania
Willa
Dhermi, Albania
Powierzchnia 259 m²
Luksusowa willa z basenem w Drimaches, Dhermi: Twój idealny nad morzemOdkryj wyjątkową możli…
$757,827
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 8 pokojów w Gjilek, Albania
Willa 8 pokojów
Gjilek, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Liczba kondygnacji 3
🏡 LUKSURY VILLA DLA SPRZEDAŻY - ZIELONE POWROTY 2, PALASJA, ALBANIA💶 Cena: 1,775,254 €📍 Poło…
$2,03M
Dom w Vunoi, Albania
Dom
Vunoi, Albania
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 2
Shtëpi antike në Vuno për shitje! Fshati i Vunoit është ndërtuar në formën e një amfiteatri…
$349,413
Willa 4 pokoi w Himare, Albania
Willa 4 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 180 m²
✅ Cena: 1,200,000 Euro✅ Lokalizacja: Zielone Wybrzeże, Palasa✅ Powierzchnia Godine: 180m2✅ P…
$1,25M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 4 pokoi w Lukove, Albania
Willa 4 pokoi
Lukove, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Piętro 3/3
The villa has a gross area of 300m2 and a net area of 200 m2. Interior Space - Modern Design…
$681,354
Willa 3 pokoi w Himare, Albania
Willa 3 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 2
Big Twin Villa w Green Coast, Palasa, oferuje wspaniałe połączenie luksusu i przyrody. Położ…
$1,66M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 4 pokoi w Himare, Albania
Willa 4 pokoi
Himare, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 197 m²
Położony na białym wybrzeżu Palasa, Green Coast jest zaprojektowany do naturalnego połączeni…
$1,53M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 3 pokoi w Gjilek, Albania
Willa 3 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Green Coast, Palasa, oferuje wspaniałą mieszankę luksusu i przyrody, z niesamowitym …
$1,47M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Bliźniak 3 pokoi w Qeparo, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Qeparo, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 93 m²
Piętro 2/3
Duplex 2+1+3 in Qeparo for sale! In one of the pearls of the Albanian coast, the Stone Vill…
$396,001
Willa 6 pokojów w Gjilek, Albania
Willa 6 pokojów
Gjilek, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
INDYWIDUALNE WILLE W WSI GREEN COAST 2 Położone na białym wybrzeżu Palasy Green Coast zos…
$1,28M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 2 pokoi w Gjilek, Albania
Willa 2 pokoi
Gjilek, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
WILLA NA SPRZEDAŻ W ZIELONYM WYBRZEŻU, PAŁAC Willa na Zielonym Wybrzeżu w Palas oferuje m…
$811,194
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Willa 7 pokojów w Himare, Albania
Willa 7 pokojów
Himare, Albania
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 595 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 LUKSURY VILLA DLA SPRZEDAŻY - ZIELONE POWROTY 2, PALASJA, ALBANIA💶 Cena: 1,775,254 €📍 Poło…
$2,06M
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
