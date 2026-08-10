Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Albania
  3. Bashkia Selenice
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Bashkia Selenice, Albania

;
5 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Kote, Albania
Dom 3 pokoi
Kote, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
🔑🏘 DLA SPRZEDAŻY PRYWATNEJ DOMOWY + LAND W KOTECU, VLORA.💸 Cena: 65 000 euro / ogółem📍 Lokal…
$75,105
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Dom 5 pokojów w Armen, Albania
Dom 5 pokojów
Armen, Albania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
2 zmartwienia w Armenach, VLORA.Cena: 85000 EuroAmen Road LocationInterfejs Trualli: 900 m2 …
$99,206
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Dom 3 pokoi w Kote, Albania
Dom 3 pokoi
Kote, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
Obiekt ma powierzchnię 350m ² i powierzchnię budynku 94m ². Dom zbudowany jest z funkcjonaln…
$76,338
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
NEXT REAL ESTATE
Języki komunikacji
English, Polski, Čeština, Italiano, Українська
Telegram Napisz w Telegram
TekceTekce
Dom 4 pokoi w Kote, Albania
Dom 4 pokoi
Kote, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 92 m²
🔑🏡 PRIVATE HOUSE + LAND DLA SPRZEDAŻY W KOTACH, VLORA💰 Cena: 75 000 euro / ogółem📍 Lokalizac…
$86,379
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Dom 4 pokoi w Selenice, Albania
Dom 4 pokoi
Selenice, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 1
🏡🌄 PRIVATE HOUSE + LAND DLA SPRZEDAŻY W SELENICJACH💶 Cena: 80.000 euro / ogółem📍 Rozmieszcze…
$93,550
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DES Real Estate
Języki komunikacji
English, Italiano
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Bashkia Selenice, Albania

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się