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Domy na sprzedaż w Tirana, Albania

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wille
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24 obiekty total found
Willa 8 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 8 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 456 m²
Liczba kondygnacji 3
🏡 Indywidualne 3-piętrowe wille z obfitymi dziedzińcami w Tiranie na sprzedaż!Ten trzypiętro…
$1,04M
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Investment Realty Group
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Willa 10 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 10 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 491 m²
Liczba kondygnacji 3
VILLA FOR SALE IN TIRANA NEAR THE LAKE.   Villa for sale in the "Komuna e Parisit" are…
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Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
Piętro 10/12
A unique duplex apartment is offered for sale, positioned on the top two floors of one of th…
$582,354
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Agencja
Investment Realty Group
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TekceTekce
Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 7
Duplex apartment for sale on Bajram Curri Boulevard. The apartment is located in a new build…
$133,941
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 178 m²
Dwupoziomowy apartament na sprzedaż w jednym z najbardziej wysuniętych obszarów Tirana, w po…
$484,740
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Bliźniak 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 195 m²
Liczba kondygnacji 3
In a new residence very close to the Palace of the Brigades in Tirana and the Elbasani road,…
$686,610
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 11 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 11 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 11
Sypialnie 11
Powierzchnia 393 m²
Willa jest sprzedawana w dzielnicy Paris Comun, obok kompleksu KLKA 2.Strona budowlana: 490.…
$777,805
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 6 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 6 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 403 m²
Piętro 1/2
Olive Park Residences is characterized by a modern architecture, clean and readable lines, s…
$928,968
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Willa 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 1
Oferuje się go na sprzedaż w okolicy Dringer, w jednym z najbardziej poszukiwanych rezydencj…
$731,741
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 8 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 8 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 800 m²
Liczba kondygnacji 4
4-storey villa in Ali Dem for sale! In the Ali Demi area, very close to the Mangalem comple…
$1,75M
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom w Tirana Municipality, Albania
Dom
Tirana Municipality, Albania
Nieruchomość na sprzedaż w Tiranie, składa się z działki o powierzchni 80 m2, parteru - loka…
$284,411
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Agencja
International real estate agency Habita
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Bliźniak 4 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 4 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 324 m²
Piętro 10/10
We have a 3+1+3 typology duplex for sale located at Willson Square, Block. Information abou…
$1,51M
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 11 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 11 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 11
Sypialnie 11
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 393 m²
Piętro 3/3
Villa for sale in the area of the Paris Municipality, next to the KIKA 2 complex. Construct…
$897,489
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 9 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 9 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 321 m²
Piętro 3/3
Ta trzypiętrowa willa znajduje się w obszarze Selity Tirany i oferuje dużą przestrzeń dla mo…
$205,890
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom 2 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Dom 2 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/1
! BARGAIN! 1- piętrowy prywatny dom na sprzeda ¿w obszarze Villa Germane, ul. Fuat Toptani. …
$145,589
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Agencja
Investment Realty Group
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Szeregowiec w Tirana Municipality, Albania
Szeregowiec
Tirana Municipality, Albania
Trzy piętra budynku, faktycznie parter jest wynajęty i dwa wyższe piętra są wykorzystywane d…
$2,09M
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Agencja
International real estate agency Habita
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Bliźniak 5 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 5 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/2
Dwupoziomowy apartament o łącznej powierzchni 118 m ² jest oferowany na sprzedaż, znajduje s…
$163,986
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom w Tirana Municipality, Albania
Dom
Tirana Municipality, Albania
$341,293
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Agencja
International real estate agency Habita
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Willa 9 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 9 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 9
Sypialnie 9
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 400 m²
Piętro 3/3
Umieszczony na szczycie wzgórza, otoczony zielenią i asfaltowymi drogami, oferujemy tę posia…
$400,341
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Agencja
Investment Realty Group
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Willa 8 pokojów w Tirana Municipality, Albania
Willa 8 pokojów
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Piętro 3/3
The villa is organized as follows: 1st floor furnished. 107 m2. Living room, 1 bedroom, 1 b…
$291,584
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Agencja
Investment Realty Group
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Bliźniak 3 pokoi w Tirana Municipality, Albania
Bliźniak 3 pokoi
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Piętro 13/14
In the heart of Tirana, in one of the most sought-after areas of Shallvaret, a Duplex is for…
$722,119
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Agencja
Investment Realty Group
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Dom w Tirana Municipality, Albania
Dom
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 102 m²
✅ Cena: 378,000 euro✅ Lokalizacja: "Haki Stermilli" Street, Kombinat, Tirana✅ Powierzchnia g…
$434,091
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Agencja
NEXT REAL ESTATE
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Dom 1 pokój w Tirana Municipality, Albania
Dom 1 pokój
Tirana Municipality, Albania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest dom do renowacji o powierzchni 89,3 m kw., o powierzchni 141 m kw., znajduj…
$171,200
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Dom w Tirana Municipality, Albania
Dom
Tirana Municipality, Albania
Powierzchnia 89 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nieukończony dom o powierzchni 89,3 m2 z działką o powierzchni 141 m2, poło…
$156,561
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Agencja
CACTUS | Real Estate
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Parametry nieruchomości w Tirana, Albania

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