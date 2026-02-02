  1. Realting.com
Pro Part Недвижимость L.L.C.

Emiraty Arabskie, Dubaj
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
2021
Na platformie
1 rok
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Strona internetowa
pro-part.online
O agencji

O nas

W ProPart nasze niezachwiane zaangażowanie kręci się wokół tworzenia wyjątkowych doświadczeń w zakresie nieruchomości, które przekraczają tradycyjne standardy. Nasza podróż rozpoczęła się z prostą, ale głęboką wizją - aby ponownie zdefiniować kryteria pośrednictwa nieruchomości w sercu jednego z najbardziej dynamicznych rynków nieruchomości na świecie.

Włączone w naszą misję jest fundamentalne przekonanie, które wykracza poza zwykłe transakcje. Każda interakcja z nieruchomościami postrzegamy jako kluczowy krok ku spełnieniu czyjegoś marzenia. Etos ten podkreśla nasze zaangażowanie w transformację krajobrazu nieruchomości, czyniąc go bardziej spersonalizowanym, wzbogacającym i pamiętnym podróżą dla naszych klientów.

Nasza wieloaspektowa misja obejmuje różne aspekty dziedziny nieruchomości. Niezależnie od tego, czy pomagamy rodzinom w odkrywaniu ich idealnych domów, czy też wspieramy inwestorów w dokonywaniu strategicznych i lukratywnych inwestycji w nieruchomości, nasze zaangażowanie pozostaje zdecydowane. Zdajemy sobie sprawę, że każde przedsiębiorstwo nieruchomości ma wyjątkowe znaczenie dla naszych klientów i staramy się, aby każde doświadczenie było bezproblemowe, od początkowych eksploracji do pomyślnego zamknięcia.

Usługi

"Co nas wyróżnia - to nasze indywidualne podejście do klientów"

W ProPart jesteśmy dumni z naszego niezachwianego zaangażowania w rozpoznawanie i zaspokajanie różnych potrzeb i aspiracji każdego klienta, któremu służymy. Zrozumienie, że nie ma dwóch podobnych klientów, przechodzimy wyżej i dalej, aby dostosować nasze usługi do ich indywidualnych wymagań, zapewniając spersonalizowane i wzbogacające doświadczenie nieruchomości.

Nasze obszerne portfolio jest świadectwem naszego zaangażowania, posiadającym różnorodne właściwości rozrzucone po tętniącym życiem krajobrazie Dubaju. Od bogatej willi zagnieżdżonej w ekskluzywnych dzielnicach do stanu-of-the-art apartamentów w samym sercu innowacyjnego rozwoju, nasze oferty zaspokajają zróżnicowane preferencje wymagających klientów.

Dubaj, znany z architektonicznych cudów i pionierskiego rozwoju, stanowi dynamiczny kontekst dla naszego zróżnicowanego portfela nieruchomości. Jesteśmy dumni z zaprezentowania kuratorskiego wyboru opcji nieruchomości, które odzwierciedlają ducha innowacji i wyrafinowania miasta. Niezależnie od tego, czy klienci poszukują spokoju luksusowej willi czy współczesnego uroku mieszkania na krawędzi, nasze portfolio ma na celu spełnienie różnorodnych aspiracji mieszkaniowych występujących w tej dynamicznej metropolii.

W centrum naszego podejścia leży zobowiązanie do wyjścia poza zwykłe, zapewniając, że każda interakcja z klientem charakteryzuje się skrupulatną dbałością o szczegóły, przejrzystą komunikację i prawdziwym poświęceniem ponad oczekiwaniami. Rozumiemy, że poszukiwanie idealnej własności jest bardzo osobistą podróżą, a nasz zespół jest kompetentny w nawigacji tego procesu z intensywnym zrozumieniem unikalnych preferencji i wymagań stylu życia naszych klientów.

ProPart jest zaufanym partnerem tych, którzy rozpoczynają podróż w Dubaju. Oprócz oferowania szerokiego spektrum właściwości poświęcamy się tworzeniu płynnego i niezapomnianego doświadczenia, charakteryzującego się profesjonalizmem, integralnością i nieustannym dążeniem do zadowolenia klienta. Nasza misja wykracza poza transakcje; obejmuje tworzenie trwałych relacji i spełnienie marzeń. Dołącz do nas w dążeniu do swoich aspiracji nieruchomości, gdzie każda nieruchomość jest wyjątkową okazją czekającą na odkrycie.

Rejestracja przedsiębiorstwa

Efektywne i profesjonalne usługi rejestracji przedsiębiorstw

Rachunek bankowy

Otworzyć konto bankowe bez wysiłku

Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 63 nowe budynki
Zespół mieszkaniowy High ROI
Zespół mieszkaniowy High ROI
Zespół mieszkaniowy High ROI
Zespół mieszkaniowy High ROI
Zespół mieszkaniowy High ROI
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$186,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
BINGHATTI TITANIA For the first time in Majan Rising elegantly in the heart of Majan, Binghatti Titania marks a new chapter of architectural brilliance by Binghatti. The tower’s bold illuminated façade and refined geometry embody the developer’s signature fusion of modern design and func…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Zespół mieszkaniowy The Row Saadiyat
Zespół mieszkaniowy The Row Saadiyat
Zespół mieszkaniowy The Row Saadiyat
Zespół mieszkaniowy The Row Saadiyat
Abu Zabi, Emiraty Arabskie
od
$904,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2030
The Row Saadiyat is an iconic residential complex ideally located in the heart of the Saadiyat cultural district. Just steps away from Abu Dhabi's most prominent attractions, it provides comfortable, heated access to prestigious museums, beaches, and cultural venues.   The complex feat…
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Pokaż wszystko Willa SHA Villas
Willa SHA Villas
Ghadeer Al Tayr, Emiraty Arabskie
od
$8,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
SHA Villas embody the SHA lifestyle, offering a continuous journey towards optimal health and a personal haven for seclusion, allowing you to restore your spirit and body when needed.   Here, you will discover a world of natural beauty that includes lush gardens, pristine beaches, and …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods
Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods
Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods
Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods
Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods
Dzielnica mieszkaniowa Ghaf Woods
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$410,959
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Ghaf Woods to luksusowy rozwój mieszkaniowy, który płynnie integruje się z naturą, oferując unikalne doświadczenie życia społeczności. Położony w samym sercu Dubaju, projekt oferuje eleganckie, ekologiczne domy z przestronnymi wnętrzami. Podstawową koncepcją Ghaf Woods jest trwałość, której …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Pokaż wszystko Willa Villa Terra Golf
Willa Villa Terra Golf
Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$2,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Terra Golf villas offer stunning views of lush golf courses and feature minimalist, elegant design. The use of neutral colors highlights the natural beauty, complemented by luxurious finishes.   Individual living conditions include a cinema, bar, family lounge, personal gym, open-plan …
Agencja
Pro Part Недвижимость L.L.C.
