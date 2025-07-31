  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny Mercedes Benz Places by Binghatti

Dubaj, Emiraty Arabskie
Cena na żądanie
10
ID: 27978
Data aktualizacji: 12.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa biznesowa
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    54

O kompleksie

Mercedes Benz Miejscowość Binghatti to znakomity kompleks mieszkalny położony w tętniącym życiem sercu Dubaju. Ten luksusowy budynek apartamentowy jest współpracą między Binghatti, znanego dewelopera nieruchomości, i Mercedes- Benz, szanowanej marki luksusowych samochodów. Wieżowiec majestatycznie na imponującym 65 pięter wysokości i osiągając wysokość 341 metrów, rozwój ten jest prawdziwym świadectwem bezproblemowej fuzji doskonałości motorycznej i architektonicznej wielkości.

Mercedes Benz Miejsc oferuje kolekcję obfitych rezydencji, które uosabiają luksusowe życie. Każdy apartament jest skrupulatnie zaprojektowany, aby zapewnić najwyższy komfort i wyrafinowanie, zapewniając niezrównane doświadczenie mieszkaniowe. Wyśmienite wnętrza prezentuje premium wykończenia i stanu-of-sztuki udogodnienia, tworząc atmosferę wyrafinowanej elegancji.

Mieszkańcy Mercedes Benz Miejsca traktowane są do szeregu światowej klasy obiektów i usług, podnosząc koncepcję nowoczesnego życia. Specjalna obsługa konsjerża jest na rękę, aby zaspokoić każdą potrzebę, podczas gdy szybkie windy zapewniają wygodny dostęp w całym budynku. Kompleks oferuje również w pełni wyposażone centrum fitness, basen, spa i obszary rekreacyjne, zapewniając duże możliwości relaksu i rekreacji.

Położony w samym sercu Dubaju, Mercedes Benz Places oferuje mieszkańcom łatwy dostęp do tętniącego życiem stylu życia miasta. Kompleks jest otoczony przez szereg rozrywek, restauracji i opcji detalicznych, zapewniając, że zawsze jest coś ekscytującego do zbadania. Jego centralna lokalizacja zapewnia również doskonałą łączność z głównymi trasami transportowymi, co sprawia, że bez wysiłku poruszać się atrakcji miasta i dzielnic biznesowych.

Podsumowując, Mercedes Benz Places przez Binghatti jest symbolem luksusu życia w najlepszym. Dzięki wyjątkowej konstrukcji, światowej klasy udogodnienia i doskonałej lokalizacji, ten kompleks mieszkalny oferuje mieszkańcom naprawdę niezwykły styl życia, który płynnie łączy światy nieruchomości i splendor motoryzacyjny.

Plan płatności:

Płatność w dół: 20%

Przekazywanie 5 płatności 50%

30%

