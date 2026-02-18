Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Gantout
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Gantout, Emiratos Árabes Unidos

3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 636 m²
Número de plantas 2
Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$6,00M
Dejar una solicitud
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 5 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 448 m²
Número de plantas 2
Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$2,91M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 856 m²
Número de plantas 2
Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$6,88M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Gantout, Emiratos Árabes Unidos

Baratos
De lujo
