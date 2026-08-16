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Villas en venta en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

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Sarja
14
Al Hamriyah
3
Al Batayih
4
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22 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Premium Premium
Villa 4 habitaciones
Sharjah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 257 m²
Luxury Waterfront Living Diseñado para familias, inversores y compradores de estilo de vidaE…
$762,423
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Villa 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 612 m²
Waterfron Villas con playa privada, a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago de i…
$1,15M
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Villa en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Área 191 m²
Unico complejo natural Hayyan! Gran opción para vivir! ¡Instalaciones sin intereses!Fecha de…
$547,671
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Villa en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Waterfron Villas con acceso a la playa y a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago…
$685,000
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Villa 5 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 225 m²
Número de plantas 2
Villas Premium Madain Square situada en el corazón de Sharjah! El punto culminante del proye…
$661,500
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Villa 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Área 300 m²
Dubai, United Arab EmiratesBienvenido a DG Villas – una exclusiva colección de villas de 4 y…
$1,71M
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 252 m²
Unico complejo natural Hayyan! Gran opción para vivir! ¡Instalaciones sin intereses!Fecha de…
$657,260
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Villa 6 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 265 m²
Número de plantas 2
Villas Premium Madain Square situada en el corazón de Sharjah! El punto culminante del proye…
$796,500
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Villa 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 666 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en el nuevo proyecto Al Thuraya Island en Sharjah! ¡Perfecto para la vida y la…
$2,06M
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Villa 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 217 m²
Número de plantas 2
Masaar 3 es un oasis de bosque con casas inteligentes, naturaleza y atractivo de inversión.E…
$759,717
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Villa 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 504 m²
¡¡Acuerdo caliente!! Nuevo lanzamiento Villa de 2 dormitorios en Nasma Residence sin cargo d…
$285,940
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Villa 4 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 3
Set within a vast green landscape, these luxurious villas offer a perfect harmony of city pr…
$826,173
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Villa 2 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 639 m²
Al wasayef real state, por favor, ofrezca el único Modern Townhouse en Sharjah que puede com…
$348,274
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Villa 5 habitaciones en Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 10 000 m²
¡¡¡GRAN OFERTA!! Esta excelente comunidad residencial diseñada es la primera de su tipo con …
$762,505
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Villa 5 habitaciones en Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 10 000 m²
¡La mejor oferta de villa!! Amplia villa en Sharjah, pago inicial del 10% sin tarifa de agen…
$762,502
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Villa 2 habitaciones en Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 747 m²
Villa espaciosa de 2 dormitorios para 999,999 AED solamente.!! Estas magníficas villas está…
$272,320
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Villa 2 habitaciones en Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Qatah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 747 m²
Este excelente diseño espacioso es la primera comunidad residencial de su tipo con un área d…
$272,323
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Villa 5 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
Located in one of Sharjah’s most innovative residential projects, these eco-conscious villas…
$1,76M
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Villa 6 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 659 m²
Número de plantas 2
Jubail Island está a las afueras de Abu Dhabi, entre la isla Yas y la isla Saadiyat, y ofrec…
$2,80M
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Villa en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 3
Situated just minutes from Sharjah’s city center, these luxury villas are part of an expansi…
$2,51M
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Villa 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
These luxury villas are nestled in an expansive residential project just minutes away from t…
$596,361
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Villa 3 habitaciones en Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Sarja, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 3 229 m²
muévete ahora a tu casa en una comunidad increíble !!!Casa adosada BR 3 en NESMA   con tamañ…
$476,566
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Parámetros de las propiedades en Sharjah, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Piscina
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De lujo
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