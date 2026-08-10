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Villas en venta en Ajman, Emiratos Árabes Unidos

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Villa en Ajman, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Ajman, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 3 014 m²
Esta es tu oportunidad de poseer una villa de 5 dormitorios en la zona de Al Yasmeen muy des…
$394,835
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Villa en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 3 014 m²
Una espaciosa y bien diseñada villa de 6 dormitorios + Maid situada en la tranquila zona res…
$490,140
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Villa en Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
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Emirates City, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 3 500 m²
Descubra la elegante vivienda en esta espaciosa villa de 5 dormitorios situada en la zona de…
$476,525
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