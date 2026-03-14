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Villas en venta en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos

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3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 666 m²
Número de plantas 3
Luxury villa in the new Al Thuraya Island project in Sharjah! Perfect for living and investm…
$2,06M
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DDA Real Estate
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Villa 6 habitaciones en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 612 m²
Waterfron Villas con playa privada, a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago de i…
$1,15M
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Umed properties
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Villa en Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Al Hamriyah, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Waterfron Villas con acceso a la playa y a poca distancia del mar.Disponible 0% plan de pago…
$685,000
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