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Villas en la montaña en venta en Emiratos Árabes Unidos

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Dubái
83
Abu Dabi
105
Um el Kaiwain
12
Abu Dabi
127
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8 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
3 - SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo comple…
$1,27M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Nice   — Part of the family community   DAMAC Lagoons, reminiscent of the French Riviera wit…
$464,470
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Villa 2 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Número de plantas 1
1 - SPAL VILLA EN LA FAMILIA DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es una comunidad completamente a…
$151,370
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 460 m²
4 - TILALA DE ESPAL CON NAKHEEL OVERTilal Al Furjan   y mdash; y nbsp; Un increíble proyecto…
$1,24M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 439 m²
4 -SPAL TAUNHAUS ELIE SAAB VILLAS 武 RANCHES ARABIAN III Arabin Ranches   — un nuevo complej…
$1,27M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 287 m²
Número de plantas 3
Nice   & mdash; Parte de la comunidad familiar y nbsp; DAMAC Lagoons, que recuerda a la Rivi…
$587,802
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 480 m²
Número de plantas 2
5 -SPAL TILALA DE LA RELOJ SOBRETilal Al Furjan   —   Un increíble proyecto residencial con …
$1,45M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Número de plantas 1
3 - SPAL VILLA EN LA FAMILIA DAMAC HILLS 2DAMAC Hills 2   — Es una comunidad completamente a…
$355,830
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Parámetros de las propiedades en Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
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