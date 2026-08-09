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Villas en venta en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

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305 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 892 m²
Número de plantas 2
Fleurs De Jardin, MBR La ciudad es una colección cerrada de villas y mansiones en Meydan D11…
$7,08M
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Villa 10 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 10 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 10
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 815 m²
Número de plantas 3
Villas independientes sostenibles con amplias comodidades en Dubailand Ubicada en una de las…
$4,90M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 448 m²
Número de plantas 2
SINIYA ISLAND by Sobha es un proyecto residencial único en la costa, situado frente a las co…
$3,15M
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 306 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$3,84M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 181 m²
Número de plantas 2
Taormina lujosa Comunidad de pueblo en el corazón de Dubai Land! ¡Una excelente opción para …
$895,522
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 524 m²
Número de plantas 3
Avelia by Emaar - Villas familiares en el corazón verde del Valle.Avelia es un complejo resi…
$2,44M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 381 m²
Número de plantas 2
Villa en la comunidad de Elwood premium en el barrio del Valle! ¡Para la vida familiar y la …
$1,98M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 253 m²
Número de plantas 2
Impresionante villa ← Corner ← Huge terraza y amplio sótano ← Para alquilar - Oferta de inve…
$571,815
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 525 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo y casas adosadas en el nuevo proyecto Nad Al Sheba Gardens en Nad Al Sheba Ga…
$3,78M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Área 1 804 m²
Situado en el corazón de Dubai. A 25 minutos del aeropuerto de Dubai y del centro comercial …
$13,73M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 431 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo en una Ubicación Privilegiada en Dubai South Situada en el corredor en rápido…
$2,14M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 445 m²
Número de plantas 2
Villas de lujo y casas adosadas en el nuevo proyecto Nad Al Sheba Gardens en Nad Al Sheba Ga…
$3,10M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 591 m²
Número de plantas 3
Cedarwood Estates Sur es una colección de villas de golf premium cerca de Jumeirah Golf Esta…
$3,64M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Área 617 m²
Apartment area 617 sq. m. Balcony area 124 sq. m. Roof area 652 sq. m.   About the Gran…
$2,73M
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Аталанта
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Ashwood Estates 2 by WaslAshwood Estates es una arquitectura con líneas limpias y materiales…
$3,21M
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ISIA
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 172 m²
Amplia villa con 3 dormitorios + mucama habitaciónVilla lista en una zona tranquila - Damac …
$490,130
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 334 m²
Número de plantas 2
Villas de Lujo en una Ubicación Privilegiada en Dubai South Situada en el corredor en rápido…
$1,65M
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
Complejo Premium Burj Binghatti ¡Jacob & Co Residences! ¡Yield del 10%! ¡Inversión profitabl…
$2,28M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 252 m²
Número de plantas 2
Casas con Diseños Modernos y Distribuciones Amplias en Dubailand Estas casas se encuentran e…
$1,14M
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Villa 7 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 552 m²
Piso 1/3
Casas de 4, 5 y 6 dormitorios con plan de pago posterior a la entrega en Dubai Meydan El nue…
$3,79M
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Villa 4 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 253 m²
Cómoda casa adosada Kensington Gardens en Dubai International City! Cocina totalmente amuebl…
$876,712
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Villa 3 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 76
Apartamentos en el nuevo complejo MADA’IN Tower en la prestigiosa zona de Dubai Marina! Apar…
$2,93M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 406 m²
Número de plantas 3
Avelia by Emaar - Villas familiares en el corazón verde del Valle.Avelia es un complejo resi…
$1,97M
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Villa 6 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 341 m²
Número de plantas 3
Tilal by Binghatti: una comunidad de villa cerrada en Dubai!Tilal by Binghatti es un nuevo f…
$1,88M
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Villa 8 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 8 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 1 623 m²
Piso 1/3
Villas de lujo en el centro de la ciudad de Dubai Sobha Hartland II Las villas se encuentra…
$16,79M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 343 m²
Número de plantas 2
Villas que ofrecen un estilo de vida y una oportunidad de inversión en una magnífica comunid…
$1,60M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 334 m²
Número de plantas 2
Raiha Stand Alone Villa en Waada es una villa privada premium en Dubai Sur!Raiha Stand Alone…
$1,25M
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 465 m²
Número de plantas 2
Villa en la comunidad de Elwood premium en el barrio del Valle! ¡Para la vida familiar y la …
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Villa 5 habitaciones en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 490 m²
Número de plantas 3
Villas de lujo orientadas a la inversión con servicios exclusivos en Dubailand Estas villas …
$2,56M
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Villa en Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 9
Villa Karl Lagerfeld  -  view of the crystal lagoon Introducing a unique architectural maste…
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Parámetros de las propiedades en Dubái, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
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