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Villas en venta en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos

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3 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 604 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$4,08M
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Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 325 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$2,04M
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DDA Real Estate
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 418 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$2,72M
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