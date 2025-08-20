Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos

2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Número de plantas 2
Villa exclusiva en AlJurf Gardens – Kayan 2! Primera ubicación a lo largo de la costa Sahel …
$1,55M
Villa 6 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 616 m²
Número de plantas 3
Elegante villa en la lujosa comunidad Kayan Phase ¡2! ¡Una excelente opción para vivir e inv…
$1,70M
