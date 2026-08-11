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Villas en venta en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

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12 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 673 m²
Número de plantas 3
Villa en el exclusivo proyecto Isla Siniya! Vistas impresionantes del Golfo Arábigo! La vill…
$4,64M
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DDA Real Estate
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Villa 6 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 909 m²
Número de plantas 3
Villa en el exclusivo proyecto Isla Siniya! Vistas impresionantes del Golfo Arábigo! La vill…
$6,40M
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DDA Real Estate
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Villa 5 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 447 m²
Número de plantas 3
Villa en el exclusivo proyecto Isla Siniya! Vistas impresionantes del Golfo Arábigo! La vill…
$2,88M
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Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
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TekceTekce
Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 799 m²
Número de plantas 2
AMAZING VILLA SEA VIEW l BEST PRICE l NO COMMISSION !!WE pleased to offer amazing project in…
$680,536
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Villa 6 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 448 m²
Número de plantas 2
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$2,89M
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Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Número de plantas 3
Sobha Siniyah Island introduces a breathtaking villa project in the heart of Umm Al Quwain, …
$2,90M
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Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 2 780 m²
AL WASAYEF REAL ESTATE | Best offer | 0% Agent feeBest Hot Offer!!! The Sea Villas a one-of-…
$705,045
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Villa 5 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 3
These exceptional villas are located in one of the UAE’s most exclusive coastal developments…
$4,54M
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Villa 8 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 8 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 8
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 686 m²
Número de plantas 3
The Ultra-Luxury type project is located on an island of natural origin, washed by the water…
$4,83M
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Villa 4 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 2 773 m²
El complejo residencial Ajmal Makan en Sharjah Waterfronts es el primer complejo residencial…
$735,273
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Villa 5 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 3 340 m²
Al Wasayef Real Estate ofrece 5 Villa para dormitorios, todos los diseños de habitaciones de…
$1,09M
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Villa 11 habitaciones en Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Villa 11 habitaciones
Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 11
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 035 m²
Número de plantas 3
The Ultra-Luxury class project is located on an island of natural origin, washed by the wate…
$6,36M
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Parámetros de las propiedades en Umm al-Qaywayn, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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