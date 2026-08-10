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Villas en venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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127 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 616 m²
Número de plantas 2
Villa en complejo residencial de lujo Naseem Al Jurf, situado entre Abu Dhabi y Dubai! ¡Pais…
$1,70M
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Villa 6 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 856 m²
Número de plantas 2
Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$6,88M
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Villa 6 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 636 m²
Número de plantas 2
Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$6,00M
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Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 390 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$2,20M
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Villa 5 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 7
Área 420 m²
Número de plantas 3
Casas en Venta en Abu Dhabi con Amplios Espacios y Zonas Verdes Este proyecto en Abu Dhabi o…
$2,42M
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Villa 4 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 243 m²
Número de plantas 3
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$1,84M
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Villa 5 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 314 m²
Número de plantas 2
Villa exclusiva en AlJurf Gardens – Kayan 2! Primera ubicación a lo largo de la costa Sahel …
$1,55M
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Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 284 m²
Número de plantas 2
Fay Valley es una colección de villas y casas adosadas en la zona ecológica de Masdar City p…
$1,20M
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Villa 7 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 495 m²
Número de plantas 3
Casas Independientes con Ascensores y Piscinas Privadas en Abu Dabi Estas viviendas independ…
$3,07M
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Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 285 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$1,21M
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Villa 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 378 m²
Número de plantas 5
Reportage Village Abu Dhabi es una comunidad adosada premium en la ciudad de Khalifa.Reporta…
$1,19M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 593 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$3,65M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 494 m²
Número de plantas 2
Inversión en bienes raíces Abu Dhabi – Sobha City con apartamentos y villas frente al mar en…
$3,04M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$2,10M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 414 m²
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¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$3,00M
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Villa 5 habitaciones en Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Zayed City, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 305 m²
Número de plantas 3
Comunidad Residencial de Lujo Frente al Mar con Plan de Pago en Abu Dhabi Ghantoot es un dis…
$2,16M
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Villa 6 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 616 m²
Número de plantas 3
Elegante villa en la lujosa comunidad Kayan Phase ¡2! ¡Una excelente opción para vivir e inv…
$1,70M
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Villa 5 habitaciones en Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ghantout, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 448 m²
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Y Views at Bayn: villas costeras de próxima generación en Ghantout!Y Views at Bayn is an ind…
$2,91M
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Villa 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 274 m²
Número de plantas 2
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
$1,61M
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Villa 6 habitaciones en Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Bahyah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 401 m²
Número de plantas 3
Casas Independientes con Ascensores y Piscinas Privadas en Abu Dabi Estas viviendas independ…
$2,48M
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Villa 6 habitaciones en Al Rahah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Al Rahah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 448 m²
Número de plantas 2
Villas Ultra Lujo Frente al Agua de la Marca Manchester City y Estilo de Vida Deportivo Ubic…
$2,55M
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Villa 5 habitaciones en Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 372 m²
Número de plantas 2
Hudayriyat Golf Estates: una comunidad premium en Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estates …
$2,00M
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Villa 6 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 422 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$1,71M
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Villa 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Villa en el nuevo complejo residencia…
$1,63M
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Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Área 389 m²
Fay Al Reeman II es la segunda fase del proyecto Fay Al Reeman de Aldar Properties en la zon…
$1,05M
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Villa 5 habitaciones en Al Rahah, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Rahah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 2
Villas Ultra Lujo Frente al Agua de la Marca Manchester City y Estilo de Vida Deportivo Ubic…
$1,90M
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Villa 7 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa 7 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 8
Área 512 m²
Número de plantas 2
Viviendas ecológicas de lujo con certificación Estidama Pearl 3 en Masdar City Masdar City e…
$2,14M
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Villa 5 habitaciones en Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Al Hidayriyyat, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 547 m²
Número de plantas 2
Hudayriyat Golf Estates: una comunidad premium en Hudayriyat Island!Hudayriyat Golf Estates …
$2,76M
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Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Área 332 m²
Un nuevo proyecto de Baraka en Yas Island, Abu Dhabi. Este proyecto ofrecerá un estilo de vi…
$1,61M
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Villa en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 6
Área 501 m²
Piso 1
Fay Al Reeman II es la segunda fase del proyecto Fay Al Reeman de Aldar Properties en la zon…
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Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Vistas al mar
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