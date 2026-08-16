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Villas en venta en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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10 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 408 m²
Número de plantas 2
Isola Villa Terra Collection: villa ultra lujosa en Pearl Jumeirah!Isola Villa Terra Collect…
$16,88M
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Villa en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 5
Área 798 m²
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
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Villa 4 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 4 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 285 m²
Número de plantas 2
Nasim Al Bahr Residences es un complejo residencial costero en Al Marjan Island con apartame…
$5,21M
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 4
Área 455 m²
Número de plantas 2
Falcón Island AlHamra presents a premium complex for those who want to live a resort image
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Villa en Dhaya, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Dhaya, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 3
Área 334 m²
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Villa en Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Villa
Mina Al arab, Emiratos Árabes Unidos
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
El precio comienza desde AED 1,752,911 Silencio Desde 179 m2Marbella Villas II – Sofisticaci…
$477,307
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Villa 3 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 3 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 511 m²
Número de plantas 2
Nasim Al Bahr Residences es un complejo residencial costero en Al Marjan Island con apartame…
$6,04M
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Villa 2 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 2 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 2 550 m²
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$489,910
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Villa 5 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 5 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 344 m²
Número de plantas 2
$2,14M
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Villa 6 habitaciones en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Villa 6 habitaciones
Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Área 513 m²
Número de plantas 2
$4,11M
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Parámetros de las propiedades en Ras al-Jaima, Emiratos Árabes Unidos

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