Piso en edificio nuevo Apartamentos en la Torre Cipriani de Ignazio y Maggio en Dubái

Apartamentos en la Torre Cipriani de Ignazio y Maggio en Dubái

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$3,17M
17
ID: 27621
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    71

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos de Lujo de Marca con Pago a Plazos en Downtown Dubai

Downtown Dubai es el vibrante distrito insignia de la ciudad, reconocido por sus monumentos icónicos, estilo de vida de clase mundial y atractivo de inversión inigualable. Hogar de la majestuosa Burj Khalifa, The Dubai Mall y la cautivadora Fuente de Dubái, ofrece una combinación perfecta de vida de lujo, entretenimiento y experiencias culturales. Con sus exclusivas torres residenciales, restaurantes de alta cocina, boutiques de diseñador y conexión directa con los principales centros de negocios, Downtown Dubai se presenta como la dirección definitiva para quienes buscan prestigio, comodidad y un estilo de vida urbano dinámico.

Apartamentos en venta en Downtown Dubai están estratégicamente ubicados con acceso a Sheikh Zayed Road, Al Khail Road, Al-A’amal Street y Al Asayel Street. Se encuentran a solo 4 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, 7 minutos de la Fuente de Dubái, 10 minutos de la Ópera de Dubái, 12 minutos del Museo del Futuro, 14 minutos de la Arena Coca-Cola, 16 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái, 24 minutos de Jumeirah Beach Residence y Dubai Marina, y 35 minutos del Aeropuerto Internacional Al Maktoum.

Elevándose 71 pisos sobre la icónica Sheikh Zayed Road, esta obra maestra arquitectónica tiene la forma de un prisma suavemente curvado inspirado en los vientos del desierto, creando un llamativo hito en el horizonte de la ciudad. Diseñado por la galardonada firma Arquitectonica, con interiores de 1508 London, combina la sofisticación minimalista con la elegancia italiana refinada. Los residentes disfrutan de una amplia gama de comodidades de clase mundial, que incluyen piscinas interiores y exteriores, un gimnasio Technogym de última generación, salas de yoga y pilates, un simulador de golf y un spa holístico con baño de vapor, sauna, salas de sal y oxígeno. Entre los lujos adicionales se incluyen un salón privado, espacio para eventos, Bellini Bar, cine, biblioteca, salas de billar y medios, estudios de podcast y arte, club infantil y un área refrigerada para entregas. Los servicios son igualmente excepcionales, con aparcacoches las 24 horas, portero, seguridad, asistencia tipo conserjería, cenas privadas a cargo de un chef Bellini y gestión de estilo de vida personalizada, garantizando una experiencia residencial elevada enriquecida con la reconocida hospitalidad de Cipriani.

El proyecto ofrece una exquisita selección de apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, totalmente equipados y cuidadosamente diseñados para reflejar la elegancia atemporal y la sofisticación moderna. Diseñados por el prestigioso estudio 1508 London, los interiores son una interpretación contemporánea del diseño clásico, enriquecidos con acabados premium, cocinas italianas a medida, armarios empotrados y electrodomésticos de cocina de primera calidad. Los apartamentos se entregan sin mobiliario blando, pero incluyen elementos refinados como cortinas, papeles pintados y detalles de diseño seleccionados que elevan cada espacio. Los ventanales de piso a techo llenan los interiores de luz natural, mientras que los techos altos y las distribuciones abiertas crean una sensación de grandeza. Los dormitorios principales sirven como refugios serenos, con tocadores italianos a medida, lujosas bañeras y elegantes cabinas de ducha. Cada apartamento combina de manera impecable forma y función, ofreciendo un santuario de confort realzado por impresionantes vistas de Downtown Dubai, el Golfo Arábigo y la icónica Burj Khalifa.


DXB-00283

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación

