Piso en edificio nuevo Apartamentos con pago posterior a la entrega en Al Marjan

Apartamentos frente al mar con plan de pago posterior a la entrega en la isla Al Marjan

La isla Al Marjan es un impresionante archipiélago artificial en Ras Al Khaimah, que se extiende 4,5 kilómetros hacia el Golfo Pérsico y ofrece más de 7 kilómetros de playas de arena blanca y 23 kilómetros de paseo marítimo. Compuesta por cuatro islas con forma de coral: Breeze, Treasure, Dream y View, alberga resorts de lujo, clubes de playa, deportes acuáticos y marcas hoteleras de primer nivel como Rixos, Mövenpick y DoubleTree. Con próximos desarrollos emblemáticos como Nobu y Wynn Resort, la isla Al Marjan se perfila rápidamente como un destino privilegiado para la vida frente al mar, el turismo y la inversión inmobiliaria de alta rentabilidad, a solo 45 minutos de Dubái.

Los apartamentos en venta en la isla Al Marjan gozan de una ubicación ideal a solo 2 minutos del Wynn Resort, a 12 minutos del centro comercial Al Hamra, a 13 minutos de RAK Central, a 14 minutos del club de golf Al Hamra, a 16 minutos del Real Club Náutico de Ras Al Khaimah, a 30 minutos del centro comercial RAK y la Corniche Al Qawasim, a 35 minutos del Aeropuerto Internacional RAK, a 50 minutos del Aeropuerto Internacional de Sharjah y a 60 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái y el centro de Dubái.

El proyecto se eleva 16 plantas sobre el Golfo Pérsico en la isla de Al Marjan, diseñado como un icono escultórico que se desliza orgánicamente hacia el mar, fusionando la arquitectura con la naturaleza para crear un exclusivo santuario frente al mar. Su forma audaz pero fluida se complementa con un exuberante paisaje tropical y fuentes que fluyen y envuelven un tranquilo paseo marítimo. En esencia, este desarrollo ofrece un estilo de vida de bienestar y lujo, con servicios de primera clase como un gimnasio de vanguardia, estudio de yoga, piscina infinita, piscina infantil, pista de pádel, pista de jogging, césped familiar y pintorescos jardines. Los residentes son recibidos a través de una gran entrada y un impactante vestíbulo residencial, con acceso directo a las tiendas en la planta baja. Terrazas y balcones curvos, cuidadosamente diseñados, enmarcan vistas panorámicas ininterrumpidas al mar y atardeceres dorados, mientras que zonas tranquilas como el césped para actividades, las zonas de descanso hundidas y los paisajes acuáticos fomentan la relajación y la comunidad. La distribución arquitectónica se integra a la perfección con el entorno. Este destino se encuentra a solo minutos del futuro Wynn Resort y de las principales atracciones de Ras Al Khaimah, lo que lo posiciona como una ubicación privilegiada para una vida de lujo y una futura inversión.

El proyecto presenta una refinada colección de estudios y apartamentos de una, dos y tres habitaciones, meticulosamente diseñados para combinar el lujo contemporáneo con la serenidad de la vida costera. Cada apartamento cuenta con una distribución cuidadosamente planificada, con amplios espacios, techos altos y amplios ventanales que inundan los interiores de luz natural y ofrecen vistas panorámicas al mar. La paleta de diseño encarna una elegancia sobria, con tonos neutros suaves, acabados de primera calidad y la incorporación de materiales naturales como la piedra para crear un ambiente tranquilo y orgánico. Las residencias cuentan con cocinas totalmente equipadas con electrodomésticos de alta calidad, así como armarios empotrados que maximizan el espacio de almacenamiento, manteniendo una estética elegante y moderna. Amplios balcones extienden las áreas de estar al aire libre, potenciando la conexión con la naturaleza y creando santuarios privados para la relajación. Los interiores son un equilibrio armonioso de funcionalidad y estilo, diseñados para brindar comodidad, sofisticación y un estilo de vida basado tanto en la belleza como en la practicidad.

RKT-00021