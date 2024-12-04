Piso en edificio nuevo Apartamentos con Comodidades Exclusivas y Plan de Pagos en JVT Dubai

Apartamentos de Lujo con Plan de Pago Flexible en Jumeirah Village Triangle

Jumeirah Village Triangle (JVT) es una comunidad residencial bien planificada y familiar desarrollada por Nakheel, estratégicamente ubicada entre Sheikh Mohammed Bin Zayed Road y Al Khail Road. Conocida por su ambiente tranquilo, parques ajardinados e infraestructura moderna, JVT ofrece una combinación de villas, casas adosadas y edificios de apartamentos de baja altura. Los residentes disfrutan de un estilo de vida equilibrado con fácil acceso a escuelas, comercios, restaurantes y áreas recreativas. Su ubicación céntrica garantiza conectividad rápida a destinos principales como Dubai Marina, Jumeirah Lake Towers y Downtown Dubai, siendo una opción popular tanto para usuarios finales como para inversionistas que buscan valor a largo plazo en un vecindario en crecimiento y bien establecido.

Los apartamentos en venta en Jumeirah Village Triangle están convenientemente situados a solo 4 minutos de escuelas y hospitales, 7 minutos del Dubai Miracle Garden, 15 minutos de Dubai Hills Mall, 17 minutos de Jumeirah Golf Estates, 20 minutos de Bluewaters Island y JBR, 23 minutos de Palm Jumeirah, 26 minutos de Burj Khalifa y Dubai Mall, y 30 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubai.

El proyecto presenta un diseño arquitectónico impactante compuesto por dos torres escultóricas que se elevan en una sinfonía de líneas y luz, que encarnan tanto una estética audaz como una elegancia emocional. El exterior está definido por una forma radial que captura el movimiento, mejorada con acabados premium como madera de roble, latón cepillado, porcelanato de travertino y una malla de vidrio distintiva. Una torre incluye 1 sótano, planta baja, 4 niveles de podio, 40 pisos residenciales y 2 niveles mecánicos; la segunda torre cuenta con 2 sótanos, planta baja, 4 niveles de podio, 34 pisos residenciales y 2 niveles mecánicos. Los residentes disfrutan de una gama excepcional de comodidades diseñadas para el bienestar, el ocio y la vida moderna. Estas incluyen un vestíbulo lujoso, gimnasio y centro de fitness totalmente equipados, cancha de paddle, pista para correr y una terraza para piscinas con playa artificial. Las familias se benefician de áreas de juegos infantiles húmedas y secas dedicadas, mientras que algunos apartamentos en las terrazas del cielo cuentan con piscinas privadas con vistas panorámicas al skyline. El proyecto también incorpora espacios recreativos ajardinados y locales comerciales en el sitio, fomentando una atmósfera comunitaria vibrante y autosuficiente en el corazón de Jumeirah Village Triangle.

El proyecto ofrece un interior refinado donde la elegancia contemporánea se une con el diseño funcional en una amplia selección de residencias, que incluyen estudios y unidades de 1, 2, 3 y 4 dormitorios. Cada residencia está cuidadosamente diseñada con distribuciones espaciosas, ventanas de piso a techo y una paleta sofisticada de texturas y acabados que crean un ambiente sereno y lujoso. Algunas unidades seleccionadas de 2, 3 y 4 dormitorios tienen el privilegio raro de piscinas privadas en amplios balcones, proporcionando una experiencia de vida exclusiva estilo resort. Los interiores vienen completamente equipados con armarios empotrados y electrodomésticos modernos en la cocina, garantizando estilo y conveniencia. La atención al detalle se evidencia en cada rincón, desde el uso de materiales premium como la madera de roble y el latón cepillado, hasta la iluminación cuidadosamente seleccionada y el flujo del espacio que mejora la vida cotidiana. Esta combinación de confort, diseño y practicidad convierte cada hogar en un santuario privado dentro de un entorno urbano vibrante.

DXB-00272