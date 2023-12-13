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Westwood Grande by Imtiaz

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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€183,350
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Sobre el complejo

DISEÑADO PENSANDO EN EL LUJO Y LA CONVENIENCIA. WESTWOOD GRANDE DE IMTIAZ DEVELOPMENTS ES EL EDIFICIO RESIDENCIAL MÁS NUEVO Y LUJOSO DE JVC, DUBAI.
LA ARQUITECTURA DEL EDIFICIO ESTÁ CONCEPTUALIZADA CON UNA CADENA DE BALCONES DISPUESTOS EN UN DISTINTO PATRÓN ONDULADO EN SU FACHADA. LOS BORDES SUAVES DE ESTAS ESTRUCTURAS DE CUERDAS ATRAVIAN Y FUERA DEL EDIFICIO, OFRECIENDO UN ESPECTÁCULO VISUAL CAUTIVADOR.
EL INTERIOR OFRECE UNA EXPERIENCIA PREMIUM DE CINCO ESTRELLAS QUE COMPLEMENTA LO INIGUALABLE
CLASE DE ARQUITECTURA DE WESTWOOD GRANDE.
20% en Reserva
10% el 1 de marzo de 2024
10% el 1 de junio de 2024
10% el 1 de septiembre de 2024
50% en entrega diciembre 2024

Etiquetas

  • Seguridad
  • La piscina
  • gimnasio
  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Calefacción individual
  • Acabado rugoso
  • Área vallada
  • Aparcamientos
  • Ascensor
  • Tour online
Detalles de la propiedad
Clase
Clase
Clase Premium
Año de construcción
Año de construcción
2024
Opciones de acabado
Opciones de acabado
Con acabado
Localización de la nueva construcción
Dubái, Emiratos Árabes Unidos

Reseña en vídeo de edificio de apartamentos Westwood Grande by Imtiaz

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Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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