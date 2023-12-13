Westwood Grande by Imtiaz

DISEÑADO PENSANDO EN EL LUJO Y LA CONVENIENCIA. WESTWOOD GRANDE DE IMTIAZ DEVELOPMENTS ES EL EDIFICIO RESIDENCIAL MÁS NUEVO Y LUJOSO DE JVC, DUBAI.
LA ARQUITECTURA DEL EDIFICIO ESTÁ CONCEPTUALIZADA CON UNA CADENA DE BALCONES DISPUESTOS EN UN DISTINTO PATRÓN ONDULADO EN SU FACHADA. LOS BORDES SUAVES DE ESTAS ESTRUCTURAS DE CUERDAS ATRAVIAN Y FUERA DEL EDIFICIO, OFRECIENDO UN ESPECTÁCULO VISUAL CAUTIVADOR.
EL INTERIOR OFRECE UNA EXPERIENCIA PREMIUM DE CINCO ESTRELLAS QUE COMPLEMENTA LO INIGUALABLE
CLASE DE ARQUITECTURA DE WESTWOOD GRANDE.
20% en Reserva
10% el 1 de marzo de 2024
10% el 1 de junio de 2024
10% el 1 de septiembre de 2024
50% en entrega diciembre 2024