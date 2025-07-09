  1. Realting.com
Complejo residencial Motor City

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$281,500
16
ID: 25406
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/3/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Dirección
    5 Street, k 27 Villa K27

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    46

Sobre el complejo

El complejo residencial consta de cuatro bloques conectados por un podio común, que se reserva exclusivamente para los residentes del complejo. Todas las residencias se caracterizan por un amplio diseño, ventanas panorámicas que llenan las habitaciones con luz natural, y balcones que ofrecen impresionantes vistas panorámicas de la zona circundante. Todas las residencias se venden completamente amuebladas, y cada detalle ha sido cuidadosamente considerado para el máximo confort y estilo.

Los residentes del complejo tienen la oportunidad de entrenar en el último equipo utilizado por los jugadores de Arsenal. La elegante zona de fitness Arsenal, diseñada en colaboración con representantes del famoso club de fútbol, es ideal para mantener su cuerpo en forma y hace que cada ejercicio sea lo más eficaz posible.


- ¿Qué?

  • Residencia con 1 dormitorio / Zona desde 49.7 m2 / Precio desde $ 281,500.
  • Residencia con 2 dormitorios / Zona de 104.4 м2 / Precio desde $ 581,700.
  • Residencia con 3 dormitorios / Área desde 175.4 м2 / Precio desde $1,075,900.


Infraestructura - exterior

  • Piscinas.
  • Parques y céspedes.
  • Jardín Zen.
  • Áreas de Parkour " Muro de escalada de rocas.
  • Parque de perros.
  • Zona de barbacoa.
  • Zonas de picnic.
  • Un buen camino.
  • Espacios comunitarios.
  • Tenis & Cricket.
  • Teatro de cine de aire abierto.
  • Fuente de juego interactiva.


Infraestructura - Dentro

  • Ping-pong.
  • Zona de juegos.
  • Muro de escalada para niños.
  • Fitness.
  • Biblioteca.
  • Área de meditación de Yoga.
  • Sala de vapor & sauna.
  • Estudio Pilates.
  • Zonas de relajación.
  • Estudio musical.
  • Coworking.


El proyecto ofrece servicios integrales de una empresa de gestión, que se encargará plenamente de todas las cuestiones relacionadas con el arrendamiento de la propiedad y la maximización de los ingresos. El proceso de gestión es totalmente automatizado y es de primera clase mundial, incluyendo mantenimiento e impuestos, lo que proporcionará a los inversores una corriente de efectivo totalmente pasiva.

Dubai Motor Ciudad, situada en el corazón de Dubai, es un barrio vibrante conocido por su enfoque en los puertos y estilo de vida automotriz. Es una mezcla de entretenimiento, residencial, negocios, e instalaciones recreativas. En general, el distrito ofrece un estilo de vida único centrado en los deportes de motor y la cultura del coche, lo que lo convierte en un destino atractivo para los residentes y visitantes con una pasión por los coches y carreras.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 49.7
Precio por m², USD 5,664
Precio del apartamento, USD 281,500
Apartamentos 2 habitaciones
Área, m² 104.4
Precio por m², USD 5,572
Precio del apartamento, USD 581,700
Apartamentos 3 habitaciones
Área, m² 175.4
Precio por m², USD 6,134
Precio del apartamento, USD 1,08M

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Alimentación

