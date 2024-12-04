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Complejo residencial The Corner

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
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ID: 22570
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 18/11/24

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Sobre el complejo

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¡Apartamentos en el exclusivo complejo residencial The Corner en Dubai Land! ¡Apartamentos para la vida y la inversión! ¡Cocina totalmente amueblada y con electrodomésticos! ¡Ubicación popular! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos!

Amenidades: Gimnasio, piscina familiar cubierta en la azotea y dos parques a poca distancia, estacionamiento, seguridad y mucho más.

Ubicación:
El complejo está diseñado como un lugar para quienes buscan armonía entre el trabajo y la vida personal. Con dos parques a poca distancia, The Corner ofrece el ambiente familiar perfecto con acceso conveniente a todos los servicios y actividades que necesita.
15 minutos: Falconcity of Wonders, Dubái;
15 minutos - Universidad Zayed;
10 minutos: hipermercado Lulu, Silicon Oasis;
15 minutos - IMG Mundos de aventuras;
25 minutos - Aeropuerto internacional de Dubai.

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Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación
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