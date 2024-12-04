¡Apartamentos en el exclusivo complejo residencial The Corner en Dubai Land! ¡Apartamentos para la vida y la inversión! ¡Cocina totalmente amueblada y con electrodomésticos! ¡Ubicación popular! ¡Encontraremos viviendas con una tasa hipotecaria favorable o un plan de pago a plazos en los Emiratos Árabes Unidos!



Amenidades: Gimnasio, piscina familiar cubierta en la azotea y dos parques a poca distancia, estacionamiento, seguridad y mucho más.



Ubicación:

El complejo está diseñado como un lugar para quienes buscan armonía entre el trabajo y la vida personal. Con dos parques a poca distancia, The Corner ofrece el ambiente familiar perfecto con acceso conveniente a todos los servicios y actividades que necesita.

15 minutos: Falconcity of Wonders, Dubái;

15 minutos - Universidad Zayed;

10 minutos: hipermercado Lulu, Silicon Oasis;

15 minutos - IMG Mundos de aventuras;

25 minutos - Aeropuerto internacional de Dubai.



¡La disponibilidad de apartamentos disponibles se proporcionará a pedido!

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