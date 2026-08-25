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Dúplex del mar en venta en Yalova, Turquía

;
Cinarcik
20
Yalova Merkez
8
Termal
3
Altinova
3
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26 propiedades total found
Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
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$135 421
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$291 855
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas al mar y a la naturaleza en una ubicación ventajosa en Yalova Çınarc…
$178 615
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DD CO DEDD CO DE
Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$120 244
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Dúplex 7 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 321 m²
Piso 1/3
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$661 928
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Dúplex 7 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 7 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 315 m²
Piso 4/4
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$322 355
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 163 m²
Piso 1/4
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$357 231
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Dúplex 9 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 9 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 495 m²
Piso 4/4
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$1,50M
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Propiedades en Venta en un Proyecto con Piscina y Aparcamiento en Yalova Kaytazdere Yalova, …
$177 448
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 221 m²
Piso 3/4
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$185 620
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Dúplex 5 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
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$218 308
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Dúplex 6 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 440 m²
Piso 2/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$575 539
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Dúplex 3 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Piso 5/5
Apartamentos con Vistas al Mar y a la Naturaleza en Yalova Çınarcık Yalova es una ciudad en …
$109 154
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/5
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$219 475
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Piso 3/4
Apartamentos Dúplex de 2 y 3 Dormitorios en Teşvikiye, Yalova Yalova se encuentra en una ubi…
$150 597
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Dúplex 5 habitaciones en Altinova, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Altinova, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 3/4
Apartamentos con vistas al mar en Kaytazdere Yalova Yalova, situada en la región de Mármara…
$177 448
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Dúplex 4 habitaciones en Termal, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Termal, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Piso 4/4
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$289 520
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Dúplex 5 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 185 m²
Piso 5/5
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$197 384
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 271 m²
Piso 5/5
Apartamentos en Venta en un Complejo con Piscina en Yalova Yalova es un destino turístico po…
$291 855
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Dúplex 6 habitaciones en Yalova Merkez, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Yalova Merkez, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 269 m²
Piso 4/4
Apartamentos Frente al Mar con Vistas Incomparables y Ricas Amenidades en el Centro de Yalov…
$598 887
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 5/5
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$164 606
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Dúplex 4 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 3/5
Apartamentos Frente al Mar en una Ubicación Céntrica en Çınarcık Yalova Los apartamentos con…
$175 113
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Dúplex 6 habitaciones en Ciftlikkoy, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 193 m²
Piso 4/4
Apartamentos Espaciosos en un Complejo Cerrado con Piscina en Çiftlikköy Yalova goza de una …
$291 855
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Dúplex 5 habitaciones en Armutlu, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Armutlu, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 3/4
Apartamentos frente al mar con estilo en Armutlu Yalova Yalova es una ciudad ventajosamente …
$427 276
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 315 m²
Piso 1/3
Amplios Apartamentos con Vistas Panorámicas al Mar en Yalova Çınarcık Yalova, una de las ciu…
$635 077
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Dúplex 5 habitaciones en Cinarcik, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Cinarcik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 3/5
Propiedades a Precios Ventajosos con Vistas al Mar en Yalova Çınarcık Frente al mar de Márma…
$219 475
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Parámetros de las propiedades en Yalova, Turquía

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