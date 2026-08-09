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Propiedades residenciales en venta en Tarso, Turquía

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apartamentos
14
14 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Tarso, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tarso, Turquía
Habitaciones 1
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Apartamento 1 habitación en Tarso, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tarso, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
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Área 103 m²
En Beylikdüzü, el nuevo centro de Estambul, usted puede crear un hogar acogedor y convenient…
$103,571
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Apartamento 2 habitaciones en Gocuk, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gocuk, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3/12
Venta apartamento terminado 1 + 1.Ventajas de la compra:El pago es posible en cualquier mone…
$75,725
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Apartamento 1 habitación en Tarso, Turquía
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Tarso, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Tarso, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Tarso, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 15
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$76,516
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Apartamento 3 habitaciones en Takbas, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Takbas, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
$2,99M
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Apartamento 1 habitación en Tarso, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tarso, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
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$93,214
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Apartamento 2 habitaciones en Takbas, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Takbas, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 12/12
$2,87M
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Apartamento 2 habitaciones en Tarso, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tarso, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Número de plantas 15
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$78,498
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Apartamento 5 habitaciones en Kaleburcu, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Kaleburcu, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 240 m²
Piso 15/15
$7,85M
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Apartamento 3 habitaciones en Tarso, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Tarso, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Número de plantas 15
Pisos Céntricos y Espaciosos en Venta en Mersin Mersin es un maravilloso espacio vital con l…
$95,397
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Apartamento 1 habitación en Tarso, Turquía
Apartamento 1 habitación
Tarso, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Piso 9/15
ID MR 1108 ✅ Area: Tarsus, Kawakly ✅ Date of delivery of the property: 30.09.2022 ✅ Sales pl…
$85,986
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Apartamento 2 habitaciones en Tarso, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Tarso, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 49 m²
Número de plantas 15
Complejo residencial – Mersin (city), Mersin, Turquía
$57,600
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Apartamento 4 habitaciones en Tarso, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Tarso, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 105 m²
Número de plantas 15
Complejo residencial – Mersin (city), Mersin, Turquía
$97,811
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