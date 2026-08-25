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Propiedades residenciales en venta en Serik, Turquía

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apartamentos
66
casas independientes
85
151 propiedad total found
Villa 9 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 9 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 1 117 m²
Número de plantas 3
$1,05M
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Русский
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Villa 9 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 9 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 088 m²
Número de plantas 3
1088 m2 de terreno9 habitaciones1 baño turco1 salónEdificio de 350 m2camelliaGaraje cerradoG…
$1,40M
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Apartamento en Serik, Turquía
Apartamento
Serik, Turquía
$329 000
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 3 habitaciones en Serik, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 Dormitorios con Piscina en el Centro de Belek Belek es una de las zonas más…
$91 643
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
Número de plantas 3
Apartamento Amueblado Cerca de las Comodidades en Belek Antalya El apartamento en venta se e…
$146 406
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 3 dormitorios con piscina privada en Kadriye Antalya Kadriye se encue…
$510 163
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Casa Independiente Amueblada de 3 Dormitorios con Piscina Privada en Belek, Antalya Esta cas…
$447 325
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Chalet Independiente con Piscina en Venta en Belek Antalya Belek, una de las zonas residenci…
$478 643
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Número de plantas 3
Pisos cerca de los campos de golf y la playa en Belek Antalya Los pisos están situados en Be…
$250 246
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Apartamento 4 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 1/7
$9,01M
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Apartamento 1 habitación en Serik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Serik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 7
Área 404 m²
$1,42M
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Número de plantas 3
$8,08M
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Villa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 230 m²
Número de plantas 2
Villa independiente con piscina cerca de la playa y campos de golf en Belek La villa está si…
$370 285
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Apartamento 2 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/3
$4,13M
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Villa 6 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 6 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 300 m²
Piso 1/3
Villa Independiente en Venta en Belek, Antalya con Gran Jardín y Terraza, Cerca de la Playa …
$558 027
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Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Piso 3/4
Apartamentos bien Equipados en Venta en una Ubicación Privilegiada en Belek, Antalya Belek e…
$218 308
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Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
Propiedades de inversión cerca de todas las comodidades diarias y sociales en Belek Modernas…
$296 072
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Apartamento 2 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 4
Apartamentos bien Equipados en Venta en una Ubicación Privilegiada en Belek, Antalya Belek e…
$103 948
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Villa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 209 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente de 4 Dormitorios con Piscina Privada y Jardín en Belek, Turquía La villa…
$519 414
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Casa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 185 m²
Villa amueblada y reformada en venta en Kadriye Antalya Kadriye es uno de los principales de…
$197 384
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
Apartamento Amueblado Listo para Mudarse en un Complejo con Piscina y Cerca de Comodidades S…
$108 036
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Apartamento 1 habitación en Serik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Serik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Una nueva vida comienza en la zona más atractiva de Estambul, Nişantaşı. Un nuevo proyecto s…
$863 096
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Casa 5 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 5 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Número de plantas 3
Villa Adosada con Piscina Privada en Belek Belek, una de las zonas más prestigiosas de Antal…
$348 261
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Apartamento 1 habitación en Serik, Turquía
Apartamento 1 habitación
Serik, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 6
Área 280 m²
$1,29M
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Casa 3 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 3
Villa Triplex Amueblada en un Complejo con Piscina en Belek Belek, uno de los destinos resid…
$185 805
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Villa 10 habitaciones en Serik, Turquía
Villa 10 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 10
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 7
Área 380 m²
Número de plantas 3
Amplia Villa de 9 Dormitorios con Jardín Privado Cerca de Campos de Golf en Kadriye Serik An…
$1,55M
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
Piso 1/2
Apartamentos de inversión de 4 dormitorios en un complejo de élite con piscina en Antalya Be…
$266 070
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Casa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Número de plantas 3
Villa adosada con jardín privado en un complejo con piscina en Belek, Antalya Esta villa ado…
$213 503
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Apartamento 3 habitaciones en Serik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2
Apartamentos en un complejo con piscina en una ubicación céntrica en Belek Belek, uno de los…
$200 498
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Casa 4 habitaciones en Serik, Turquía
Casa 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 3
Villa adosada amueblada cerca de la playa y campos de golf en Belek La villa pareada en vent…
$222 711
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