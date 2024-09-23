Piso en edificio nuevo Hayat Flora

Hayat Flora es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Küçükçekmece, Estambul. Ofrece apartamentos de diferentes distribuciones, desde 1+1 hasta 4+1, además de amplios dúplex. El proyecto combina el confort moderno con un entorno donde el 70 % de la superficie está dedicada a zonas verdes, además de ofrecer vistas panorámicas al Lago Küçükçekmece y al Mar de Mármara.
Hayat Flora destaca por sus completas instalaciones, su excelente acceso al metro y sus zonas comerciales dentro del complejo. Desarrollado por importantes promotoras inmobiliarias, es una opción ideal tanto para familias como para inversores que buscan una propiedad de alto valor en Estambul.
10 ventajas principales de Hayat Flora
Ubicación estratégica, cerca del metro, de las principales autopistas y del centro de la ciudad.
Vistas naturales al Lago Küçükçekmece y al Mar de Mármara.
Amplia variedad de viviendas, desde 1+1 hasta 4+1, incluyendo opciones dúplex.
70 % de zonas verdes con jardines paisajísticos que favorecen el bienestar.
Instalaciones completas, como piscina, gimnasio, sauna y áreas de juegos infantiles.
Zona comercial dentro del complejo, con tiendas, cafeterías y farmacia.
Seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, con recinto cerrado, cámaras de vigilancia y personal de seguridad.
Promotores de gran prestigio, con el respaldo de importantes desarrolladores y garantía estatal.
Planes de pago flexibles, con opciones de financiación y descuentos disponibles.
Alto potencial de inversión, gracias a su proximidad al Canal de Estambul (Canal Istanbul) y al creciente valor del mercado inmobiliario de la zona.