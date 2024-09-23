Piso en edificio nuevo Hayat Flora

Hayat Flora es un exclusivo proyecto residencial ubicado en Küçükçekmece, Estambul. Ofrece apartamentos de diferentes distribuciones, desde 1+1 hasta 4+1, además de amplios dúplex. El proyecto combina el confort moderno con un entorno donde el 70 % de la superficie está dedicada a zonas verdes, además de ofrecer vistas panorámicas al Lago Küçükçekmece y al Mar de Mármara.

Hayat Flora destaca por sus completas instalaciones, su excelente acceso al metro y sus zonas comerciales dentro del complejo. Desarrollado por importantes promotoras inmobiliarias, es una opción ideal tanto para familias como para inversores que buscan una propiedad de alto valor en Estambul.

10 ventajas principales de Hayat Flora