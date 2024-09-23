Piso en edificio nuevo Focus Güneşli

Focus Güneşli ofrece exclusivos apartamentos de alta gama en Bağcılar, Estambul, en el prestigioso barrio de Mahmutbey. Con una arquitectura contemporánea, amplias viviendas de 2+1 y 3+1 y excelentes instalaciones, el proyecto ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de la vida familiar moderna.

Focus Güneşli combina una ubicación estratégica con un gran potencial de inversión a largo plazo. Se encuentra a solo 2 minutos de la estación de metro y a 5 minutos del Mall of Istanbul. Además, el proyecto es apto tanto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria como el permiso de residencia por propiedad inmobiliaria, y ofrece un plan de pago flexible de hasta 24 meses.

Características del proyecto

Ubicación privilegiada en el corazón de Mahmutbey .

Acceso al metro en solo 2 minutos , con excelente conexión al resto de Estambul.

A 5 minutos del Mall of Istanbul , uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad.

Piscina cubierta para disfrutar durante todo el año.

Gimnasio para un estilo de vida saludable.

Baño turco (hamam) y sauna para relajación y bienestar.

Aparcamiento privado seguro para los residentes.

Seguridad 24/7 , con vigilancia permanente.

Construcción resistente a los terremotos , conforme a las normas modernas de seguridad.

Plan de pago flexible: 50 % de entrada y financiación de hasta 24 meses.

¿Por qué invertir en Focus Güneşli?

Focus Güneşli combina un estilo de vida de lujo, una excelente conectividad y un sólido potencial de revalorización en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.

El proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.

Además, también permite solicitar el permiso de residencia en Turquía por adquisición de una propiedad inmobiliaria.