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Piso en edificio nuevo Focus Güneşli

Bagcilar, Turquía
Precio en demanda
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19
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ID: 38221
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 14/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Bagcilar

Sobre el complejo

Focus Güneşli ofrece exclusivos apartamentos de alta gama en Bağcılar, Estambul, en el prestigioso barrio de Mahmutbey. Con una arquitectura contemporánea, amplias viviendas de 2+1 y 3+1 y excelentes instalaciones, el proyecto ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de la vida familiar moderna.

Focus Güneşli combina una ubicación estratégica con un gran potencial de inversión a largo plazo. Se encuentra a solo 2 minutos de la estación de metro y a 5 minutos del Mall of Istanbul. Además, el proyecto es apto tanto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria como el permiso de residencia por propiedad inmobiliaria, y ofrece un plan de pago flexible de hasta 24 meses.

Características del proyecto

  • Ubicación privilegiada en el corazón de Mahmutbey.

  • Acceso al metro en solo 2 minutos, con excelente conexión al resto de Estambul.

  • A 5 minutos del Mall of Istanbul, uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad.

  • Piscina cubierta para disfrutar durante todo el año.

  • Gimnasio para un estilo de vida saludable.

  • Baño turco (hamam) y sauna para relajación y bienestar.

  • Aparcamiento privado seguro para los residentes.

  • Seguridad 24/7, con vigilancia permanente.

  • Construcción resistente a los terremotos, conforme a las normas modernas de seguridad.

  • Plan de pago flexible: 50 % de entrada y financiación de hasta 24 meses.

¿Por qué invertir en Focus Güneşli?

Focus Güneşli combina un estilo de vida de lujo, una excelente conectividad y un sólido potencial de revalorización en una de las zonas de mayor crecimiento de Estambul.

El proyecto es apto para obtener la ciudadanía turca mediante inversión inmobiliaria.

Además, también permite solicitar el permiso de residencia en Turquía por adquisición de una propiedad inmobiliaria.

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Localización en el mapa

Bagcilar, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
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Fecha límite
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Fecha límite
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Pago mensual
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