Piso en edificio nuevo Koşuyolu Koru Evleri

Koşuyolu Koru Evleri es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el prestigioso barrio de Koşuyolu, en el distrito de Üsküdar, en la parte asiática de Estambul. Con vistas al Bosque de Validebağ, el proyecto combina de forma armoniosa la naturaleza, la arquitectura contemporánea y un estilo de vida urbano.

Koşuyolu Koru Evleri ofrece amplios apartamentos con interiores elegantes y sistemas de hogar inteligente, proporcionando una dirección residencial distinguida que une confort, diseño y tranquilidad a pocos minutos del centro de la ciudad.

10 ventajas de Koşuyolu Koru Evleri: