Piso en edificio nuevo Koşuyolu Koru Evleri

Koşuyolu Koru Evleri es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el prestigioso barrio de Koşuyolu, en el distrito de Üsküdar, en la parte asiática de Estambul. Con vistas al Bosque de Validebağ, el proyecto combina de forma armoniosa la naturaleza, la arquitectura contemporánea y un estilo de vida urbano.
Koşuyolu Koru Evleri ofrece amplios apartamentos con interiores elegantes y sistemas de hogar inteligente, proporcionando una dirección residencial distinguida que une confort, diseño y tranquilidad a pocos minutos del centro de la ciudad.
10 ventajas de Koşuyolu Koru Evleri:
Ubicación privilegiada y prestigiosa en Üsküdar
Entorno natural junto al Bosque de Validebağ
Excelente acceso a los puentes y a las principales redes de transporte
Arquitectura moderna en armonía con la naturaleza
Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad y al bosque
Sistemas de hogar inteligente para mayor seguridad y comodidad
Instalaciones sociales que incluyen piscina, sauna y gimnasio
Amplias zonas verdes y senderos para caminar
Ambiente tranquilo e ideal para familias
Alto valor de inversión con un sólido potencial de revalorización