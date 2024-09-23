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Piso en edificio nuevo Koşuyolu Koru Evleri

Uskudar, Turquía
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ID: 38178
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 8/7/26

Localización

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  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Marmara Region
  • Ciudad
    Uskudar

Características del objeto

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Casa arrendada
  • Tour online
  • Concesión de un permiso de residencia
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Koşuyolu Koru Evleri es un exclusivo proyecto residencial ubicado en el prestigioso barrio de Koşuyolu, en el distrito de Üsküdar, en la parte asiática de Estambul. Con vistas al Bosque de Validebağ, el proyecto combina de forma armoniosa la naturaleza, la arquitectura contemporánea y un estilo de vida urbano.

Koşuyolu Koru Evleri ofrece amplios apartamentos con interiores elegantes y sistemas de hogar inteligente, proporcionando una dirección residencial distinguida que une confort, diseño y tranquilidad a pocos minutos del centro de la ciudad.

10 ventajas de Koşuyolu Koru Evleri:

  • Ubicación privilegiada y prestigiosa en Üsküdar

  • Entorno natural junto al Bosque de Validebağ

  • Excelente acceso a los puentes y a las principales redes de transporte

  • Arquitectura moderna en armonía con la naturaleza

  • Apartamentos con vistas panorámicas a la ciudad y al bosque

  • Sistemas de hogar inteligente para mayor seguridad y comodidad

  • Instalaciones sociales que incluyen piscina, sauna y gimnasio

  • Amplias zonas verdes y senderos para caminar

  • Ambiente tranquilo e ideal para familias

  • Alto valor de inversión con un sólido potencial de revalorización

Localización en el mapa

Uskudar, Turquía
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Cuidado de la salud
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Transporte
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