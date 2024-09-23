  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Piso en edificio nuevo New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

Piso en edificio nuevo New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

Kestel, Turquía
de
$207,760
de
$66/m²
;
21
Dejar una solicitud
ID: 24634
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1008
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 16/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kestel

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English

📍 Alanya Kestel
💫 Vista
✨ Diseñado con arquitectura horizontal y de baja altura, Vista ofrece una vida de estilo “País” en el centro de la ciudad.

✨El proyecto ofrece opciones de pago fáciles, con plazos de 20 meses disponibles.

🔱 El proyecto incluye apartamentos adecuados para la ciudadanía turca
🛣️ 1km al mar
🛣️ 7km al centro de Alanya
🛣️ 3km a Mahmutlar
🛣️ Aeropuerto de Gazipaşa 37km
✨ Apartamentos privados con acceso directo a la piscina desde el balcón, toboganes de agua para adultos y niños, piscinas infinitas, cascadas, zonas de senderismo, canchas de baloncesto y voleibol, canchas de tenis, equipo de ping-pong y waterpolo, parques infantiles especialmente diseñados, pérgolas y grupos de asientos en jardines grandes y ecológicamente diseñados están entre los equipos privilegiados y vibrantes de Vista...
✨ En zonas cerradas;
⚡️ El vestíbulo común, recepción, aparcamiento interior, piscina cubierta climatizada, baño turco, sauna, sala de vapor y sala de sal, salas de masajes y relajación, gimnasio, sala de negocios, salas de hobby para adultos, parque infantil, billar y sala de tenis de mesa también están entre los equipos interiores de Vista.
✨ 2+1 - 1+1 Apartamentos;

⚡️ La arquitectura de Vista fue planificada modularmente, con estudios a largo plazo que tienen en cuenta la funcionalidad de las áreas de uso, teniendo en cuenta sus necesidades y gustos en el espacio de vida que elija.
⚡️ Aunque Antalya y Alanya no están en zonas de terremotos, Vista, que se construirá de acuerdo con las últimas regulaciones del terremoto de viviendas y utilizando los materiales de construcción de la más alta calidad, le promete una vida feliz y segura.
175.000€ ~ 505.000€

Localización en el mapa

Kestel, Turquía
Educación
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Luxury residence with a hotel and a shopping mall in a prestigious area of Istanbul, Turkey
Sisli, Turquía
de
$912,340
Complejo residencial ZhK YLDYR ChEShME
Ildir Mahallesi, Turquía
de
$10,22M
Edificio de apartamentos Apartamentos Frente al Mar con Vistas Panorámicas al Mar en Mersin
Erdemli, Turquía
de
$163,677
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartment with two bedrooms in the Nordic Art complex.
Kargicak, Turquía
de
$255,820
Complejo residencial Luxury residence with a 5-star hotel, Istanbul, Turkey
Pendik, Turquía
de
$166,053
Está viendo
Piso en edificio nuevo New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel
Kestel, Turquía
de
$207,760
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Complejo residencial New residence with a business center, a swimming pool and a green area close to a metro station and the city center, Istanbul, Turkey
Bagcilar, Turquía
de
$310,688
La residencia cuenta con un pequeño centro de negocios con tiendas, oficinas, cafeterías y restaurantes, un gimnasio, seguridad, senderos para caminar, una sauna y un hamam, una zona verde, una piscina cubierta, un parque infantil.Finalidad - Octubre, 2023.Ubicación e infraestructura cercana…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Conveniently Located Apartments in Oba Alanya with luxury amenities
Barrio residencial Conveniently Located Apartments in Oba Alanya with luxury amenities
Barrio residencial Conveniently Located Apartments in Oba Alanya with luxury amenities
Barrio residencial Conveniently Located Apartments in Oba Alanya with luxury amenities
Barrio residencial Conveniently Located Apartments in Oba Alanya with luxury amenities
Oba, Turquía
de
$223,155
Se distingue por sus edificios de poca altura, playas de arena y una rica infraestructura social. Además, la administración de la ciudad se mudará a Oba en un futuro cercano a un nuevo edificio del ayuntamiento, lo que hace que esta área sea atractiva para la inversión. Además, es Oba el que…
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Barrio residencial Crystal Nova 1+1 Apartment in Oba, Alanya
Barrio residencial Crystal Nova 1+1 Apartment in Oba, Alanya
Barrio residencial Crystal Nova 1+1 Apartment in Oba, Alanya
Barrio residencial Crystal Nova 1+1 Apartment in Oba, Alanya
Barrio residencial Crystal Nova 1+1 Apartment in Oba, Alanya
Mostrar todo Barrio residencial Crystal Nova 1+1 Apartment in Oba, Alanya
Barrio residencial Crystal Nova 1+1 Apartment in Oba, Alanya
Oba, Turquía
de
$147,347
Los apartamentos Crystal Nova fueron construidos por el constructor más conocido en Alanya y el complejo residencial se destaca con sus áreas sociales muy bien operadas. Apartamento de lujo de una habitación en Crystal Nova complejo en Oba, Alanya. El distrito de Oba es una prestigiosa zona …
Agencia
Basic Apartment Real Estate
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones