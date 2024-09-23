Piso en edificio nuevo New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

📍 Alanya Kestel

💫 Vista

✨ Diseñado con arquitectura horizontal y de baja altura, Vista ofrece una vida de estilo “País” en el centro de la ciudad.

✨El proyecto ofrece opciones de pago fáciles, con plazos de 20 meses disponibles.

🔱 El proyecto incluye apartamentos adecuados para la ciudadanía turca

🛣️ 1km al mar

🛣️ 7km al centro de Alanya

🛣️ 3km a Mahmutlar

🛣️ Aeropuerto de Gazipaşa 37km

✨ Apartamentos privados con acceso directo a la piscina desde el balcón, toboganes de agua para adultos y niños, piscinas infinitas, cascadas, zonas de senderismo, canchas de baloncesto y voleibol, canchas de tenis, equipo de ping-pong y waterpolo, parques infantiles especialmente diseñados, pérgolas y grupos de asientos en jardines grandes y ecológicamente diseñados están entre los equipos privilegiados y vibrantes de Vista...

✨ En zonas cerradas;

⚡️ El vestíbulo común, recepción, aparcamiento interior, piscina cubierta climatizada, baño turco, sauna, sala de vapor y sala de sal, salas de masajes y relajación, gimnasio, sala de negocios, salas de hobby para adultos, parque infantil, billar y sala de tenis de mesa también están entre los equipos interiores de Vista.

✨ 2+1 - 1+1 Apartamentos;

⚡️ La arquitectura de Vista fue planificada modularmente, con estudios a largo plazo que tienen en cuenta la funcionalidad de las áreas de uso, teniendo en cuenta sus necesidades y gustos en el espacio de vida que elija.

⚡️ Aunque Antalya y Alanya no están en zonas de terremotos, Vista, que se construirá de acuerdo con las últimas regulaciones del terremoto de viviendas y utilizando los materiales de construcción de la más alta calidad, le promete una vida feliz y segura.

175.000€ ~ 505.000€