Piso en edificio nuevo New Apartment Project For Sale in Alanya Kestel

📍 Alanya Kestel
💫 Vista
✨ Diseñado con arquitectura horizontal y de baja altura, Vista ofrece una vida de estilo “País” en el centro de la ciudad.
✨El proyecto ofrece opciones de pago fáciles, con plazos de 20 meses disponibles.
🔱 El proyecto incluye apartamentos adecuados para la ciudadanía turca
🛣️ 1km al mar
🛣️ 7km al centro de Alanya
🛣️ 3km a Mahmutlar
🛣️ Aeropuerto de Gazipaşa 37km
✨ Apartamentos privados con acceso directo a la piscina desde el balcón, toboganes de agua para adultos y niños, piscinas infinitas, cascadas, zonas de senderismo, canchas de baloncesto y voleibol, canchas de tenis, equipo de ping-pong y waterpolo, parques infantiles especialmente diseñados, pérgolas y grupos de asientos en jardines grandes y ecológicamente diseñados están entre los equipos privilegiados y vibrantes de Vista...
✨ En zonas cerradas;
⚡️ El vestíbulo común, recepción, aparcamiento interior, piscina cubierta climatizada, baño turco, sauna, sala de vapor y sala de sal, salas de masajes y relajación, gimnasio, sala de negocios, salas de hobby para adultos, parque infantil, billar y sala de tenis de mesa también están entre los equipos interiores de Vista.
✨ 2+1 - 1+1 Apartamentos;
⚡️ La arquitectura de Vista fue planificada modularmente, con estudios a largo plazo que tienen en cuenta la funcionalidad de las áreas de uso, teniendo en cuenta sus necesidades y gustos en el espacio de vida que elija.
⚡️ Aunque Antalya y Alanya no están en zonas de terremotos, Vista, que se construirá de acuerdo con las últimas regulaciones del terremoto de viviendas y utilizando los materiales de construcción de la más alta calidad, le promete una vida feliz y segura.
175.000€ ~ 505.000€