Complejo residencial Nirvana Tower

Apartamento de un desarrollador confiable en Alanya.
Aumento del coste de un apartamento: 35%.
Condiciones de pago en efectivo:
Plan de pago a plazos: 0 % anual, 30 % de pago anticipado, 70 % en cuotas durante 12 meses.
40% - prepago, 60% - en cuotas durante 18 meses.
Apartamento en zona tranquila y acogedora, con vistas al mar. ID Ala0205
Infraestructura:
- Piscina interior y exterior de 476 m2.
- Restaurante
- Zona de juegos infantil exterior e interior
- Aparcamiento exterior
- Playa privada con traslado gratuito 3 veces al día
- Sala de fitness y zona SPA (sauna, hammam, masajes, jacuzzi) - zona de juegos
- Seguridad, videovigilancia
Ubicación: 400 metros de la playa, 1000 metros del Gran Bazar de Alara, 20 minutos del centro de Alanya.
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