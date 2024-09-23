Complejo residencial Nirvana Tower

Apartamento de un desarrollador confiable en Alanya.



Aumento del coste de un apartamento: 35%.



Condiciones de pago en efectivo:

Plan de pago a plazos: 0 % anual, 30 % de pago anticipado, 70 % en cuotas durante 12 meses.

40% - prepago, 60% - en cuotas durante 18 meses.



Apartamento en zona tranquila y acogedora, con vistas al mar. ID Ala0205



Infraestructura:

- Piscina interior y exterior de 476 m2.

- Restaurante

- Zona de juegos infantil exterior e interior

- Aparcamiento exterior

- Playa privada con traslado gratuito 3 veces al día

- Sala de fitness y zona SPA (sauna, hammam, masajes, jacuzzi) - zona de juegos

- Seguridad, videovigilancia



Ubicación: 400 metros de la playa, 1000 metros del Gran Bazar de Alara, 20 minutos del centro de Alanya.



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