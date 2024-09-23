  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Alanya
  4. Complejo residencial Nirvana Tower

Complejo residencial Nirvana Tower

Alanya, Turquía
de
$141,549
;
13
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 14399
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 16/5/24

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Dirección
    Sevket Tokus Caddesi

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    7

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Tour online

Sobre el complejo

Apartamento de un desarrollador confiable en Alanya.

Aumento del coste de un apartamento: 35%.

Condiciones de pago en efectivo:
Plan de pago a plazos: 0 % anual, 30 % de pago anticipado, 70 % en cuotas durante 12 meses.
40% - prepago, 60% - en cuotas durante 18 meses.

Apartamento en zona tranquila y acogedora, con vistas al mar. ID Ala0205

Infraestructura:
- Piscina interior y exterior de 476 m2.
- Restaurante
- Zona de juegos infantil exterior e interior
- Aparcamiento exterior
- Playa privada con traslado gratuito 3 veces al día
- Sala de fitness y zona SPA (sauna, hammam, masajes, jacuzzi) - zona de juegos
- Seguridad, videovigilancia

Ubicación: 400 metros de la playa, 1000 metros del Gran Bazar de Alara, 20 minutos del centro de Alanya.

Llama o escribe, te contaremos todo sobre los inmuebles en Turquía y las condiciones para su compra.

Localización en el mapa

Alanya, Turquía
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Finanzas
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New residence with a swimming pool near a highway, Istanbul, Turkey
Beylikduzu, Turquía
de
$686,439
Complejo residencial New residence with a spa center, a meeting room and sea views, Istanbul, Turkey
Gaziosmanpasa, Turquía
de
$235,777
Complejo residencial Premium residence Nidapark Gocek with a park and swimming pools in the historic center of Fethiye, Turkey
Gocek, Turquía
de
$2,59M
Complejo residencial Mavisehir Villa
Didim, Turquía
de
$283,133
Barrio residencial Furnished 1+1 apartment with sea view in Yenisey Residence complex.
Mahmutlar, Turquía
de
$140,432
Está viendo
Complejo residencial Nirvana Tower
Alanya, Turquía
de
$141,549
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Mostrar todo Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
Complejo residencial 1+1 and 2+1 apartment in the Avangart Istanbul complex in the Maslak area.
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turquía
de
$299,000
Opciones de acabado Con acabado
Videos of the apartments are available upon request. Apartments for sale in the PREMIUM Avangart Istanbul complex: One-bedroom apartment (1+1), total area 80 m² - $299,000. Two-bedroom apartment (2+1), total area 108 m² - $425,000. The 2+1 apartment is eligible for Turkish citizenshi…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Complejo residencial Residential complex with several swimming pools, gym, children's playground, Deşemealtı, Antalya, Turkey
Dosemealti, Turquía
de
$159,174
El proyecto está en una parcela de 17.998 m2, de la que la mayoría (8.900 m2) es espacio verde y 3.940 m2 piscinas.El complejo cuenta con 2 dormitorios, varias piscinas, gimnasio, parque infantil, mirador, plaza de aparcamiento para cada piso.Los edificios tienen resistencia sísmica según la…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Complejo residencial Residential complex in the city center, 300 meters from the sea, Alanya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$124,681
El complejo residencial tiene un total de 36 unidades con diferentes diseños:Apartamentos de 1 dormitorio - 12 unidadesApartamentos de 2 dormitorios - 14 unidadesApartamentos duplex con 2 dormitorios - 10 unidadesEl pago de baja es del 40% y existe la posibilidad de instalar en la cantidad r…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones