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Villas en venta en Marmaris, Turquía

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Villa 4 habitaciones en Sogut, Turquía
Villa 4 habitaciones
Sogut, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Número de plantas 3
$38,37M
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Villa 4 habitaciones en Marmaris, Turquía
Villa 4 habitaciones
Marmaris, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$20,35M
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Villa en Marmaris, Turquía
Villa
Marmaris, Turquía
Dormitorios 4
Área 280 m²
Villa de lujo en holandés con vistas panorámicas al marVilla exclusiva en holandés - uno de …
$1,10M
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Villa en Marmaris, Turquía
Villa
Marmaris, Turquía
Dormitorios 6
Área 220 m²
Ubicación: Ciudad de Marmaris, distrito de Adaköy.Características:Tipo de propiedad: VillaSu…
$830,715
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Villa en Marmaris, Turquía
Villa
Marmaris, Turquía
Dormitorios 4
Área 160 m²
Excelentes villas junto al mar en Marmaris, TurquíaBienvenido al mundo único de lujo y comod…
$630,198
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