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Áticos del mar en Venta Mugla, Turquía

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Bodrum
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Milas
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4 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Milas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Propiedades con vistas al mar cerca del aeropuerto en Bodrum Adabükü Adabükü, con su aire pr…
$167,420
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Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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Agencia
INEST HOMES
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Ático Ático 3 habitaciones en Bodrum, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/2
Apartamento con vista única y terraza cerca de la playa en Bodrum Turgutreis El apartamento …
$500,868
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Ático Ático 4 habitaciones en Bodrum, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 121 m²
Piso 3/3
Apartamentos a estrenar en la costa más prestigiosa de Bodrum Los apartamentos en venta se e…
$1,14M
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Parámetros de las propiedades en Mugla, Turquía

con Jardín
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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