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Áticos en la montaña en Venta Mugla, Turquía

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2 propiedades total found
Ático Ático 6 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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INEST HOMES
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Ático Ático 4 habitaciones en Fethiye, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de diseño moderno en una ubicación céntrica en Hisarönü, Fethiye Fethiye, situa…
$331,138
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Parámetros de las propiedades en Mugla, Turquía

con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
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De lujo
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