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Áticos en Venta Milas, Turquía

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Ático Ático 3 habitaciones en Milas, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Milas, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 1/2
Propiedades con vistas al mar cerca del aeropuerto en Bodrum Adabükü Adabükü, con su aire pr…
$167,981
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Ático Ático 2 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 2 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 58 m²
Piso 1/7
Lo que tienes: El complejo en la costa mediterránea, en la tranquila zona de Kargicak. En c…
$161,350
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Ático Ático 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
Piso 1/8
Lo que tienes: Apartamentos en la costa mediterránea, en la zona tranquila de Kargicak. E…
$328,264
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