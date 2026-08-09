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Casas del mar en Venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Mezitli
25
Erdemli
7
Silifke
4
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6 propiedades total found
Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 72 m²
Número de plantas 15
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$246,196
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Erdemli, Turquía
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Número de plantas 2
Villas a poca distancia del mar en Mersin Ayaş Mersin es una de las ciudades adecuadas para …
$608,525
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Dúplex 2 habitaciones en Erdemli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Erdemli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 16
Propiedades de Inversión en un Proyecto con Amplias Instalaciones en Mersin Mersin, la perla…
$176,042
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TekceTekce
Casa 7 habitaciones en Mezitli, Turquía
Casa 7 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 420 m²
Número de plantas 4
Villas inteligentes con espectaculares vistas al bosque, la ciudad y el mar en Mersin Mezitl…
$644,800
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Dúplex 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 13
Nuevos apartamentos en venta en valiosa ubicación en Mersin Mezitli Nuevos apartamentos en …
$189,857
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Dúplex 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 15
Nuevos apartamentos de inversión a 200 metros del mar en Mersin Apartamentos en Mersin, Tece…
$293,091
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Tipos de propiedades en Provincia de Mersin

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