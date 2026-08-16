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Propiedades residenciales en venta en Konyaalti, Turquía

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apartamentos
288
casas independientes
32
320 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Konyaalti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Área 163 m²
White Dune ha sido diseñado como un espacio moderno, seguro y asequible para usted y sus ser…
$685,000
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Villa 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 8
Nº de cuartos de baño 5
Área 475 m²
Número de plantas 3
$34,76M
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Apartamento 1 habitación en Konyaalti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
$220,000
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Dúplex 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 4/4
$8,72M
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 125 m²
Piso 1/11
$7,20M
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 6/6
$15,70M
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 154 m²
Número de plantas 3
Propiedades en un Proyecto con Piscina y Estacionamiento en Antalya Las propiedades se encue…
$702,140
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
Apartamentos de arquitectura moderna a 300 m del mar y las playas en Antalya Konyaaltı Kuşka…
$240,162
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 4
Área 110 m²
Un nuevo proyecto de inversión ubicado en uno de los lugares más valiosos de Antalya, Sarysu…
$221,142
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Villa 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Villa 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casa en Venta con Jardín Espacioso en Çağlarca Konyaaltı El barrio de Çağlarca, parte del di…
$314,633
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 4
🌴 A spacious 4+1 duplex in the Liman district – ready for comfortable seaside living! We …
$400,000
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
$21,31M
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 9/10
$8,14M
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
El proyecto se encuentra en el distrito de Fevzi Çakmak de Kepez Antalya. El proyecto ofrece…
$84,716
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/3
$11,52M
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Apartamento 1 habitación en Konyaalti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 5
Área 350 m²
$1,48M
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 7/9
Situado justo al lado del famoso Konyaaltı Playa, este apartamento ofrece vistas al mar y a …
$362,963
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 1/3
$14,82M
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 4/5
Apartamento amueblado de dos niveles 3+1 en venta en Konyaalti Khurma, AntalyaAmueblado 3+1 …
$288,647
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Agencia
Alanya-home
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Türkçe
Apartamento 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 5
Área 150 m²
Ubicación:El nuevo complejo residencial se encuentra en la prestigiosa zona de Sarysu, Konya…
$205,101
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 4
Área 140 m²
Piso 8
Amplio apartamento 3+1 con impresionantes vistas al mar en un prestigioso complejo!Su oportu…
$1,06M
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 1/3
Apartamentos con cocina independiente y piscina comunitaria en Konyaaltı, Antalya El barrio …
$280,439
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Dúplex 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Piso 1/4
Apartamentos con vistas a la montaña cerca de la playa en un complejo seguro con piscina en …
$286,170
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Piso 12/13
$6,39M
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
Número de plantas 3
Propiedades en un Proyecto con Piscina y Estacionamiento en Antalya Las propiedades se encue…
$460,382
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Ático Ático 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 290 m²
Piso 6/6
Apartamento Dúplex de 5 Dormitorios con Terraza en un Complejo Seguro con Piscina en Antalya…
$576,056
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Apartamento 6 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 6
Área 370 m²
Presentado en venta ático, situado en el barrio de Altinkum, un gran distrito de Antalya Kon…
$1,01M
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Apartamento 8 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 8 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Dormitorios 8
Área 450 m²
Prestigious location in Konyaalti. Closed format of life. Luxury-level architecture and equi…
$1,72M
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Elegante apartamento cerca de la playa en Konyaaltı Antalya Piso dúplex está situado en el…
$320,416
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/5
🏡2+1 apartamento con muebles y vistas panorámicas a la montaña en HurmOfrecemos a la venta u…
$196,653
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INEST HOMES
Idiomas hablados
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