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Apartamentos del mar en venta en Konyaalti, Turquía

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áticos
33
apartamentos de varios niveles
5
1 habitación
44
2 habitaciones
87
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16 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 7/9
Situado justo al lado del famoso Konyaaltı Playa, este apartamento ofrece vistas al mar y a …
$362,963
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Piso 5/9
Un apartamento premium exclusivo: una solución llave en mano para vivir, invertir y obtener …
$2,13M
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$374,402
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Piso 2/3
El apartamento está situado en el Barrio de Altinkum, una de las zonas más populares y busca…
$286,504
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Apartamento 1 habitación en Konyaalti, Turquía
Apartamento 1 habitación
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 12/16
El apartamento está situado en Antalya, Konyaaltı barrio de Liman. El sitio, que consta de u…
$286,383
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Ático Ático 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 6/7
Apartamentos a Plazos con Aparcamiento Cubierto en Konyaaltı Antalya Estos apartamentos está…
$2,18M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 1/2
The apartment located in Antalya/Konyaaltı is on the first floor of a two-story building. Co…
$277,782
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Piso 2/2
El ático se encuentra en Konyaaltı / Gürsu, uno de los barrios más elite y prestigioso de An…
$403,734
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Ático Ático 5 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 5 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
Piso 6/6
Located in the most beautiful location of Antalya and Konyaaltı, the penthouse is within wal…
$914,011
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Número de plantas 7
Apartamentos a Plazos con Aparcamiento Cubierto en Konyaaltı Antalya Estos apartamentos está…
$1,86M
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 8
The apartment is located in one of the most elite and prestigious complexes in the Konyaalti…
$984,276
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Piso 4/6
The apartment is located in the Konyaaltı / Kushkavagi neighborhood of Antalya. Situated on …
$420,118
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Ático Ático 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 141 m²
Número de plantas 5
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con piscina en la carretera principal de Antal…
$881,404
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Apartamento 4 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 1/9
The complex is located in the most beautiful neighborhood of Antalya Konyaaltı, just 350 met…
$561,587
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Piso 1/4
El complejo fue construido por una de las principales empresas de construcción de la región …
$177,616
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Apartamento 3 habitaciones en Konyaalti, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Konyaalti, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso 1/5
Apartamentos con vistas al mar en un complejo con piscina en la carretera principal de Antal…
$595,234
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